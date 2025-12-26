Madagascar: Fête de la nativité - Le réveillon de Noël perd de son attrait

La célébration du réveillon de Noël connaît un net recul dans plusieurs églises de la capitale, avec une faible affluence. En revanche, le jour de Noël continue de rassembler massivement les fidèles.

Le visage du réveillon de Noël semble évoluer au fil des années. La nuit du 24 décembre a été marquée, cette année, par une affluence réduite et des célébrations écourtées, bien avant minuit, dans plusieurs églises de la capitale.

À l'église Fo Masin'i Jesoa Tsaramasay, le père Solo Rakotondramanana constate une baisse de la participation des fidèles. « Noël reste une grande fête, mais la pluie battante et les mesures de sécurité ont découragé de nombreuses personnes», explique le curé de cette église.

Le même constat est partagé à l'église Saint-François d'Assise, à Andravoahangy, où le temple était loin d'afficher complet, contrairement aux années précédentes.

« Il y avait peu de monde et la célébration s'est terminée très tôt », confie un fidèle.

Dans la majorité des églises, les portes ont ainsi été fermées plus tôt dans la nuit en raison de la faible participation. À l'Ekar Fo Masin'ny Jesoa Tsaramasay, certains fidèles ont assisté uniquement aux animations. « Il y avait du monde lors du tableau vivant, mais beaucoup sont partis avant la messe, une fois la représentation terminée », observe un paroissien.

À l'église FJKM Ambohimiandra, où un concert de chorale était au programme, la tendance est similaire. « Il y a six ans, l'église était pleine. Aujourd'hui, les fidèles sont moins motivés et n'ont plus vraiment envie de veiller jusqu'à minuit. Depuis la pandémie de Covid-19, la fréquentation a fortement diminué », témoigne Santatra Razakarivelo, fidèle de ce temple. Selon lui, la participation au réveillon de Noël relève désormais davantage de l'habitude que d'un véritable élan spirituel.

En revanche, le jour de Noël conserve toute son importance. Les messes du 25 décembre ont rassemblé une foule nombreuse dans les églises, témoignant de l'attachement des fidèles à la célébration de la Nativité. « La commémoration de la naissance de Jésus reste un grand événement », souligne Nantenaina Rabearivelo, fidèle fréquentant l'église de manière occasionnelle.

Cette année, le thème du réveillon était : « Un enfant né dans la nuit, lumière pour le monde entier». Celui du jour de Noël rappelait, quant à lui, que « Noël nous appelle à devenir frères et soeurs dans le Fils de Dieu ».