Madagascar: Message de noël - Les évêques appellent à tirer les leçons du passé

Les évêques de Madagascar appellent à tirer des leçons pour éviter la répétition des crises politiques. Ils plaident pour le rétablissement de la confiance à travers le dialogue, la lutte contre la corruption et l'éducation des jeunes.

Il faut savoir tirer leçon de l'histoire. C'est le message central adressé par la Conférence des évêques de Madagascar (CEM) dans son message de Noël. Dans un contexte politique et social marqué par une nouvelle crise, les prélats appellent les dirigeants comme la population à rompre avec l'amnésie politique, qu'ils considèrent comme l'une des causes majeures de la répétition des crises à Madagascar.

S'exprimant au nom de la CEM, son président, Monseigneur Fabien Raharilamboniaina, évêque de Morondava, a souligné que les crises successives que le pays a connues reposent sur des causes structurelles inchangées. Au coeur de ces causes figure, selon lui, la rupture de confiance persistante entre le peuple et ses dirigeants. Une rupture alimentée, a-t-il précisé, par la non-réalisation des promesses politiques et par des pratiques qui fragilisent la gouvernance.

« La crise que nous traversons résulte de la déception face à la non-réalisation des promesses, donnant lieu à une crise de confiance », a déclaré Monseigneur Fabien Raharilamboniaina.

Pour les évêques, cette défiance s'est progressivement installée au fil des années, rendant chaque période de tension plus explosive que la précédente.

Persistance de la corruption

La CEM estime par ailleurs que cette perte de confiance a été aggravée par la persistance de faits de corruption. Une situation qui, selon les prélats, n'a fait qu'accroître la colère et le sentiment d'injustice au sein de la population. La crise actuelle apparaît ainsi, dans leur analyse, comme l'aboutissement logique de dysfonctionnements déjà identifiés par le passé, mais insuffisamment corrigés.

Dans leur message, les évêques insistent également sur le rôle central de l'éducation, en particulier celle des jeunes. Ils rappellent que la jeunesse a été en première ligne lors des différentes mobilisations politiques, y compris lors des récentes manifestations portées par la génération Z. Pour la CEM, il ne peut y avoir de développement durable ni de stabilité politique sans un investissement réel et cohérent dans l'éducation des enfants et des jeunes.

Enfin, la Conférence des évêques propose une voie de sortie de crise fondée sur le dialogue. Selon elle, la confiance ne pourra être restaurée que par un dialogue franc et sincère entre les différentes parties prenantes. Le message de Noël se veut ainsi un appel à la paix et à la non-violence.

« Ayez confiance en un bonheur sans armes, faites confiance à un bonheur sans mentalité belliqueuse », concluent les prélats, plaidant pour une résolution pacifique des tensions.