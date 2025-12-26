Madagascar: Gospel Vibes Christmas 2025 - Jaw's Band et Revival Messengers ravivent la foi

La veille de Noël, Jaw's Band et Revival Messengers se sont produits en concert à Sainte-Famille, offrant un moment de louange et de musique évangélique ouvert à tous.

La veille de Noël, l'enceinte de Sainte-Famille a accueilli un concert gospel réunissant Jaw's Band et Revival Messengers. Le rendez-vous a rassemblé un public varié, composé d'enfants, de jeunes et d'adultes, sans distinction d'appartenance confessionnelle, venus célébrer Noël à travers la musique chrétienne.

Le programme était consacré aux chants de louange et aux chants évangéliques, avec un accent particulier sur les répertoires de Noël. Jaw's Band, connu pour son ancrage dans le gospel, a proposé une musique variée, alliant adoration et interprétations accessibles à un large public, tout en respectant les codes de la louange chrétienne.

Le concert a débuté à 16 heures et s'est déroulé sur près de trois heures. Jaw's Band a ouvert la scène avec un répertoire libre, permettant à chaque formation d'exprimer pleinement son identité musicale. Le groupe s'est présenté au grand complet, avec choristes, guitaristes, trompettiste, saxophoniste, pianiste, batteur, batteur de mesure et percussionniste, tous vêtus de tenues rouges. Plusieurs reprises et interprétations de chants malgaches, français et anglais ont été proposées, dont Avia avia ho ao Bethlehem en ouverture, Avia ry mino et Oaiaeeeh Jéhovah. La prestation a été accompagnée de jeux de lumière et de chorégraphies sur scène.

Accessible

Revival Messengers a ensuite pris le relais. Groupe encore jeune, il se distingue par une approche axée sur l'édification de la personne humaine à partir des enseignements bibliques, avec une attention particulière portée au jeune public, tout en restant accessible à l'ensemble de l'assistance.

Organisé par Giga Vibes Event, ce concert constitue le 35e de Jaw's Band pour l'année en cours, un 36e étant annoncé prochainement à Tamatave. Une célébration musicale de Noël, centrée sur la foi et la louange.