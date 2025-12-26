Madagascar: Naissances - Un calme inhabituel dans les maternités de la capitale

La nuit du 24 décembre a été exceptionnellement calme dans les deux principales maternités d'Antananarivo. Contrairement aux années précédentes, seules quelques naissances ont été enregistrées pendant la journée du 24 décembre, jusqu'au matin du 25 décembre, plongeant les salles d'accouchement dans une atmosphère étonnamment paisible à l'approche de Noël.

À la maternité Sainte-Fleur à Ampefiloha, le dernier accouchement a eu lieu dans l'après-midi du 24 décembre. « Il n'y a aucune femme sur le point d'accoucher, en ce moment. Le dernier accouchement remonte à environ 15 heures », témoignait un membre du personnel vers une heure du matin, le 25 décembre.

La situation était similaire au Centre hospitalier universitaire de gynécologie-obstétrique de Befelatànana, la maternité de référence de la capitale.

« Ce tour de garde a été calme. Le dernier accouchement par voie basse a eu lieu vers 15 heures, tandis que les césariennes se sont achevées vers 23 h 30. En ce moment, deux femmes sont en attente, mais leur accouchement n'aura pas lieu avant 2 heures », expliquait le personnel de garde.

Moment de répit

Il a fallu attendre les premières heures du matin pour entendre les premiers cris des bébés de Noël 2025. À la maternité de Befelatànana, la première naissance du 25 décembre a été enregistrée à 3 h 40. Il s'agissait d'une petite fille pesant 2,7 kg pour 48 cm. Dix minutes plus tard, à 3 h 50, un petit garçon est venu au monde, affichant un poids de 3,3 kg et une taille de 50 cm.

Ces naissances ont mis fin à une longue nuit de veille dans les maternités, marquée par un calme inhabituel, contrastant avec l'effervescence généralement associée à la nuit de Noël. Pour le personnel médical, cette accalmie a offert un moment de répit, avant la reprise progressive de l'activité dans les heures suivantes.