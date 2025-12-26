Madagascar: Atteinte à la sûreté de l'Etat - Le général Ravalomanana convoqué à la gendarmerie

Le général Richard Ravalomanana, ancien président du Sénat, fait l'objet d'une convocation émanant de la gendarmerie nationale dans le cadre d'une enquête pour atteinte à la sûreté de l'État. Il était attendu au camp Toby Richard Ratsimandrava, à Andrefan'Ambohijanahary, pour être entendu par les enquêteurs. La lettre de convocation, qui circule depuis mardi sur les réseaux sociaux, ferait suite à une plainte déposée le 23 décembre dernier.

Selon les informations disponibles, l'intéressé ne s'est toutefois pas présenté à l'enquête prévue mercredi. Dans la foulée, son domicile situé à Ambatovinaky aurait été quadrillé par des éléments des forces de l'ordre. Ces derniers auraient tenté de procéder à son arrestation, d'après une déclaration faite par le général Ravalomanana lui-même, officier retraité de la gendarmerie.

Dans cette déclaration, l'ancien président du Sénat affirme ne pas avoir été informé de manière claire des faits qui lui sont reprochés. Il dit attendre des explications, notamment sur l'identité du plaignant ainsi que sur l'existence d'éventuels témoins. Il a également fait part de son intention de répondre manu militari, dénonçant ce qu'il qualifie d'« abus ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Tensions

Toujours selon ses propos, des tensions auraient eu lieu lorsque des éléments de la gendarmerie se seraient présentés à son domicile. Il affirme avoir sorti une arme, provoquant le repli des forces de l'ordre. Jusqu'à mercredi soir, des éléments sécuritaires seraient restés postés dans les environs de sa résidence, sans toutefois parvenir à procéder à son interpellation.

Cette affaire intervient dans un contexte particulier. Le général Richard Ravalomanana a récemment été aperçu sur une photo prise lors d'un événement religieux, largement relayée sur les réseaux sociaux. Une image qui a suscité de nombreuses réactions, l'ancien président du Sénat ayant été jusque-là considéré comme absent du territoire national depuis les événements du 14 octobre, ayant conduit à la chute du régime précédent. À ce stade, aucune communication officielle n'a été faite par les autorités judiciaires ou sécuritaires pour préciser les contours exacts de la procédure engagée.