Madagascar: Transport ferroviaire - Emeric Rakotovao prend la tête de Madarail

Emeric Rakotovao a été nommé directeur général par intérim de Madarail, la société chargée du réseau ferroviaire malgache. Il a pris ses fonctions le 10 décembre 2025.

Emeric Rakotovao n'est pas un visage connu du monde ferroviaire. Il a plutôt bâti sa carrière dans la gestion des ressources humaines et le management d'équipes. Il a notamment été HR Manager chez Euroasia Philippines, Inc. pendant plusieurs années et a occupé le poste de directeur des ressources humaines chez Telma Madagascar, l'un des grands opérateurs de télécommunications du pays.

Sa nomination arrive à un moment important pour Madarail. Depuis avril 2022, l'État est le seul actionnaire de l'entreprise, et le secteur ferroviaire est en pleine mutation. Le réseau ferroviaire malgache couvre environ 855 km, reliant Antananarivo à la côte Est, et assure à la fois le transport de passagers et de marchandises.

Avec son expérience en management et en ressources humaines, il aura la responsabilité de piloter l'entreprise dans cette phase de transition et de contribuer à améliorer le fonctionnement du réseau. Parmi les projets récents, le train urbain à Antananarivo doit entrer en service pour désengorger la circulation de la capitale.

Même s'il arrive dans un secteur qu'il découvre, Emeric Rakotovao apporte une vision humaine et managériale, qui pourrait bien être un atout pour Madarail dans les mois à venir.