Madagascar: Électricité - La CTA2 d'Ambohimanambola produit plus

La capacité de production électrique de la centrale thermique CTA2 d'Ambohimanambola connaît une nette amélioration. Les travaux de réparation des groupes électrogènes G3 et G4 sont désormais achevés, permettant une production cumulée de 8,4 MW, selon le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures.

Le groupe G3 fournit 3,3 MW, tandis que le G4 produit 5,1 MW. Les essais de raccordement au Réseau Interconnecté d'Antananarivo (RIA) ont été effectués dans la matinée du 24 décembre 2025. « Un léger ajustement du turbo du G3 est en cours. Cette intervention permettra à l'unité d'atteindre une production de 5 MW », précise le ministère.

Les effets de ce renforcement se font déjà sentir sur le terrain. Selon plusieurs observateurs, les coupures d'électricité sont devenues rares ces derniers jours dans le RIA.

« C'est inhabituel de passer plusieurs journées sans coupure de courant », témoigne Niaina, un abonné de la Jirama à Antananarivo.

À titre de rappel, le groupe G1 est déjà en service et fournit de manière stable 5 MW supplémentaires. Le ministère vise désormais l'achèvement des travaux de réparation du G2 au début de l'année 2026, ce qui portera la capacité totale de production de la CTA2 à 20 MW.

Pour rappel, un seul groupe sur les quatre que compte la CTA2 était auparavant opérationnel, situation qui avait entraîné d'importants délestages. Les travaux de remise en état, entamés au mois d'octobre dernier, avaient pour objectif de rétablir progressivement l'ensemble des capacités de production du site.