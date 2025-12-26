Madagascar: Karting - Une saison dominée par Mboara Razafindratsimba

Le championnat national de karting 2025 a livré son verdict le 14 décembre sur la piste SRK Imerintsiatosika au terme d'une saison disputée, marquée par le sacre de Mboara Razafindratsimba et l'éclosion d'une relève déjà ambitieuse.

D'une manche à l'autre, la lutte pour les points a tenu en haleine pilotes et passionnés, jusqu'à une dernière course décisive lors de la dernière manche.

Dans la catégorie Élite, Mboara Razafindratsimba a une nouvelle fois imposé sa régularité. En accumulant le plus grand nombre de points sur l'ensemble de la saison, il conserve son titre de champion de Madagascar acquis en 2024 sur la même piste, ce qui confirme son statut de référence du karting national.

Un sacre toutefois teinté d'émotion, le pilote a annoncé qu'il s'agissait de sa dernière saison complète. Faute de budget, le champion prévoit en 2026 de ne disputer que deux Grands Prix avant de poursuivre ses études à l'étranger. Une sortie par le haut pour un pilote qui aura marqué la discipline.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La saison n'a cependant pas été uniquement celle de la confirmation. Elle a aussi mis en lumière une nouvelle génération prête à bousculer la hiérarchie. En Élite Féminine, Sherina Mac Siou a réalisé un parcours remarquable. Sacrée championne de sa catégorie, elle termine également cinquième du classement général toutes catégories confondues malgré une première année d'expérience au championnat national. Élue Rookie de la saison, elle symbolise l'essor et les espoirs de la relève féminine dans un championnat longtemps dominé par les hommes.

Vivier solide

Chez les juniors, Mathéo Rajomarison s'est illustré avec autorité. Régulier et performant, il s'impose comme le champion de sa catégorie, ce qui confirme la qualité du travail de formation entrepris ces dernières années par les clubs. Sa saison 2025 laisse entrevoir un avenir prometteur et renforce l'idée que le karting malgache dispose d'un vivier solide.

Au-delà des catégories officielles, la dernière journée de la saison 2025 a également innové avec une course spéciale ouverte à six pilotes non licenciés. Destinée aux passionnés encore absents du circuit officiel, cette initiative a permis d'élargir la base de la discipline. Les trois premiers ont été récompensés par des trophées, une incitation claire à rejoindre le championnat national dès la saison prochaine.

Entre sacres confirmés, adieux symboliques, émergence de nouveaux talents et ouverture vers de futurs licenciés, la saison 2025 s'impose comme une année charnière. Le championnat de Madagascar de karting sort renforcé de cet exercice, avec des bases solides pour aborder 2026 et poursuivre sa montée en puissance sur la scène nationale.