Madagascar: Ambatolampy - Deux nourrissons périssent dans un accident

26 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Un drame à fendre l'âme. Un accident de la circulation s'est produit tôt mercredi matin, aux environs de 6 heures, sur la Route nationale numéro 7, à environ huit kilomètres avant Ambatolampy, au niveau d'Andoalambo, fokontany Amboniriana. Deux nourrissons y ont laissé la vie.

Un taxi-be de la ligne 119, reliant 67 ha à Ankatso, qui aurait effectué une course spéciale, a basculé dans un ravin d'une vingtaine de mètres.

Deux enfants âgés de deux ans ont trouvé la mort sur le coup. Trois autres personnes ont été grièvement blessées, parmi lesquelles le chauffeur, transféré à Antananarivo pour être pris en charge au Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA). Les autres blessés ont été conduits à l'hôpital d'Ambatolampy.

Selon les premières déclarations du conducteur, la direction du véhicule se serait bloquée, provoquant le drame. La Brigade de police de la route de la gendarmerie a ouvert une enquête. D'énormes dégâts matériels ont été signalés.

