Madagascar: Meurtre à Alasora - Un suspect passe aux aveux

La Police nationale d'Alasora a arrêté un suspect à Ambohimangakely pour le meurtre d'un chauffeur de taxi dont le corps a été découvert la veille de Noël.

Coup de filet. Un homme de 25 ans, impliqué dans le meurtre du chauffeur de taxi Honoré Randriamihaja, dit Haja, a été arrêté hier à Ambohimangakely Ikianja, fokontany Ambovokely. Lors de son interrogatoire au commissariat de police d'Alasora, il a reconnu les faits et dénoncé un complice, actuellement recherché. Selon les informations recueillies, les deux individus avaient démonté le véhicule de la victime, une Peugeot 205 aux jantes dorées, afin d'en revendre les pièces petit à petit. La carcasse de la voiture a également été découpée puis écoulée comme ferrailles.

Cette arrestation intervient au lendemain de la macabre découverte du corps de Haja, âgé de 36 ans, marié et père de quatre enfants. Disparu depuis le 5 décembre, il a été retrouvé dans une bonbonne bleue enfouie dans une fosse septique abandonnée à Miadana, Alasora. Il portait de nombreuses blessures, signes manifestes d'un passage à tabac, avant d'être dissimulé.

Inquiète

Le jour de sa disparition, Haja avait pris deux passagers à la station-service du By-pass, près du service des Domaines, pour les conduire à Ampangabe afin de récupérer des baffles. Vers 13 h 30, il avait quitté la station, mais deux heures plus tard, son taxi est réapparu dans le secteur, sans plaque d'immatriculation ni lanterne, avec un autre homme au volant. Il se dirigeait vers Ambohimangakely, d'après un beau-frère du défunt.

Les chauffeurs présents avaient pensé que le véhicule allait être rénové. Ce soir-là, Haja n'est pas rentré chez lui, et ce n'est que le lendemain matin que sa famille, inquiète, a alerté ses collègues ainsi que la Police nationale du CSP Alasora.

Les recherches se sont poursuivies sans relâche pendant près de trois semaines, relayées sur les réseaux sociaux. C'est finalement grâce à un témoin ayant remarqué le taxi entrant dans une maison de Miadana que les enquêteurs ont pu retrouver une piste.

En soulevant la bonbonne dissimulée dans un ancien WC, ils ont découvert le corps sans vie. La police poursuit son enquête afin d'interpeller d'éventuels autres complices de ce meurtre. Le mobile du crime serait le vol du véhicule, destiné au trafic de pièces détachées.