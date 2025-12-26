Madagascar: Nativité et fin d'année - Pas de trêve politique

Soalihy Mosa, chargé de mission au sein de la Présidence de la République sous le régime d'Andry Rajoelina, a été arrêté aux 67Ha le 22 décembre. À ce jour, aucune information officielle n'a été communiquée concernant son cas. L'on ignore toujours s'il est encore en garde à vue auprès de la Brigade criminelle à Anosy ou s'il a déjà été placé sous mandat de dépôt.

Le jour même de son arrestation, une perquisition a également été menée au domicile du secrétaire général de la Commission de l'océan Indien, par ailleurs ancien ministre de l'Industrie et du Commerce, Edgard Razafindravahy. Malgré son statut de diplomate international, ce dernier n'a pas été épargné.

Le 23 décembre, le président de la Refondation de la République de Madagascar, le colonel Michaël Randrianirina, a signé un décret constatant la démission de trois hauts conseillers de la Haute Cour Constitutionnelle, nommés sur le quota de l'ancien président Andry Rajoelina. Leur remplacement s'est opéré au forceps. Les trois juges ont d'ailleurs déposé plainte pour falsification de signature.

Le lendemain, la HCC a prononcé la démission d'office des sénateurs Lalatiana Rakotondrazafy Henriette et Richard Ravalomanana. Et pour enfoncer le clou, un projet d'arrestation visant ce dernier est intervenu le 24 décembre. Quelques heures avant le réveillon de Noël, un affrontement a toutefois été évité, le général "Bomba" ayant envisagé de prendre les armes pour faire face à son arrestation par des éléments de la Gendarmerie nationale, postés à proximité de son domicile à Ambatovinaky.

Décidément, le régime de la Refondation a fait le choix de n'observer aucune trêve politique en cette période de fin d'année. Le colonel Michaël Randrianirina, par ailleurs Mpiandry FLM, a ainsi ignoré l'appel à une trêve politique lancé par Milavonjy Philobert, député d'Ambovombe et septième vice-président de l'Assemblée nationale, représentant de l'opposition.

Et ce, alors même que Noël, fête chrétienne par essence, symbolise le pardon, le partage, l'espoir et le salut de l'humanité. Pourtant, à ce rythme, les persécutions à l'encontre des partisans de l'ancien régime risquent de s'intensifier, au point que ces derniers pourraient passer les fêtes de fin d'année la peur au ventre.