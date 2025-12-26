Madagascar: Fêtes de Noël - Série noire d'accidents, trois morts et plusieurs blessés

Les fêtes de Noël ont été endeuillées par une recrudescence dramatique des accidents de la route sur plusieurs axes nationaux, notamment sur la RN7. Le 24 décembre, au moins trois accidents majeurs ont été enregistrés, faisant trois morts, dont deux enfants, et de nombreux blessés.

Un Sprinter totalement détruit à Morarano RN7

Le premier drame s'est produit le 24 décembre au matin, à Morarano sur la RN7. Un Sprinter blanc, en provenance d'Antananarivo et à destination d'Antsirabe, a été impliqué dans un violent accident. Selon les informations recueillies, les passagers se rendaient à une cérémonie festive, notamment un baptême d'enfant. Le choc a été d'une extrême violence : le véhicule a été totalement détruit, faisant plusieurs blessés évacués d'urgence vers les centres hospitaliers. Le bilan humain fait état de décès, plongeant les familles dans le deuil en pleine période de fête.

Véhicule tombé dans un ravin à Andoalambo : deux enfants tués

Un autre accident particulièrement tragique est survenu sur la RN7, à environ 8 kilomètres avant l'entrée d'Ambatolampy, au niveau d'Andoalambo. Un véhicule a chuté dans un ravin d'environ 20 mètres avant de finir sa course dans l'eau. Le bilan est lourd : deux enfants ont perdu la vie et plusieurs personnes ont été blessées.Il est précisé que le véhicule, assurant habituellement la ligne 119 reliant Ankatso et 67 Ha, effectuait une course spéciale au moment de l'accident.

Accident à Ambohidratrimo : pas de mort mais des blessés

Toujours le 24 décembre au matin, un accident s'est produit à Andranotapahina, dans le district d'Ambohidratrimo. Un véhicule de transport de la compagnie Trans Besady, parti de Majunga et à destination de Vangaindrano, a été impliqué dans un accident. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Les blessés légers ont été pris en charge au CHU d'Andohatapenaka, tandis que les blessés graves ont été transférés au HJRA. Leur pronostic vital n'est pas engagé, bien qu'un cas de fracture du bras ait été signalé. Les enfants ainsi qu'une femme enceinte présents à bord sont sortis indemnes.

Un 4x4 plonge dans l'eau à Ampitatafika

Un autre incident est survenu à la Digue Malaza à Ampitatafika, où un véhicule 4x4 a plongé dans l'eau vers 4 heures du matin.Au total, quatre accidents graves ont été recensés en une seule journée, illustrant la dangerosité accrue des routes en période de fêtes.

Reprise des contrôles techniques inopinés

Face à cette situation alarmante, la Direction générale de la sécurité routière (DGSR) annonce la reprise des contrôles techniques inopinés, appelés contre-visites, sur les routes nationales.Ces contrôles avaient été suspendus en urgence à la suite de la grève des transporteurs sur la RN7 à Ambatofotsy la semaine dernière.L'objectif de cette mesure est de prévenir les accidents causés par des défaillances techniques et de renforcer la sécurité des usagers, particulièrement en cette période de forte affluence liée aux fêtes de fin d'année.