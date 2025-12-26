Madagascar: Électroménager - Baolai ouvre un nouveau magasin à Ivandry

Baolai étoffe son réseau de distribution. L'enseigne spécialisée dans le haut de gamme chinois de l'électroménager vient d'ouvrir un nouveau magasin à Ivandry.

Situé près de l'école La Clairefontaine à Ivandry, ce nouveau local témoigne de la volonté de cette maison de commerce de s'approcher davantage de la clientèle.

« Nous sommes déjà présents en centre ville, mais nous tenons également à servir dans des quartiers périphériques », explique le Dr Ren, gérant de Baolai. « Notre objectif est de mieux servir les clients en leur offrant un environnement d'achat agréable », a-t-il ajouté. S'étalant sur une superficie de 400 m2, le nouveau magasin Baolai à Ivandry dispose d'un grand parking et offre aux utilisateurs des produits de qualité qui ont toujours fait la renommée de l'enseigne.

« On peut trouver ici toutes les marchandises que nous proposons dans nos magasins de Soarano et d'Analakely », précise le Dr Ren, à commencer par les téléviseurs des deux grandes marques chinoises que sont Hisense et Jeyoo. Concernant plus particulièrement les écrans plats Hisense, les références proposées par Baolai utilisent la technologie Mini-LED. Il s'agit d'écrans 4K offrant une qualité d'image supérieure grâce à un rétroéclairage Mini-LED, permettant des contrastes élevés et des noirs profonds. Côté dimensions, il y en a pour tous les besoins, allant de 32 à 100 pouces.

Cadeau

Par ailleurs, comme à chaque période de fin d'année, Baolai propose une promotion sur tous ses produits, avec des prix qui défient toute concurrence. Pour ne citer, entre autres, que les réfrigérateurs, les machines à laver, et les friteuses à air Hisense, mais aussi les subwoofer Jeyoo, les claviers de différentes marques ou encore les kits de panneaux Sunpower. Le traditionnel cadeau de Noël et de nouvel an est également au rendez-vous, sous forme de produits supplémentaires, tels qu'un téléphone portable offert en fonction de la valeur de chaque achat. À noter que les produits de Baolai sont assortis d'une garantie et de services après-vente.