Afrique: CAN 2025 - Cameroun, Côte d'Ivoire et Burkina Faso frappent fort dès l'entame

La première journée de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 s'est achevée mardi soir au Maroc, marquant le coup d'envoi officiel pour les 24 sélections engagées. Les groupes E et F ont offert un spectacle riche en rebondissements, confirmant déjà l'intensité de cette édition.

À Casablanca, le Burkina Faso a signé l'un des scénarios les plus renversants. Menés 0-1 par la Guinée équatoriale à la 89e minute, les Étalons ont trouvé les ressources pour inverser la tendance dans les arrêts de jeu. Georgie Minoungou puis Edmond Tapsoba ont offert une victoire inespérée (2-1), lançant idéalement leur campagne. Quelques heures plus tard, au stade Prince Moulay Hassan de Rabat, l'Algérie retrouvait enfin le goût du succès continental.

Six ans après leur sacre de 2019, les Fennecs ont mis fin à une longue disette en dominant le Soudan (3-0). Devant plus de 16 000 spectateurs, Riyad Mahrez a brillé avec un doublé, avant que le jeune Maza ne scelle le score en fin de rencontre. Une prestation maîtrisée qui replace l'Algérie parmi les favoris du groupe E. Cette victoire est d'autant plus symbolique qu'elle intervient après deux éditions ratées, où l'Algérie n'avait jamais réussi à franchir la phase de groupes. Les hommes de Vladimir Petkovic ont montré une solidité retrouvée et une efficacité offensive qui rassurent tout un peuple. Mahrez, souvent critiqué, a répondu présent, rappelant qu'il reste l'un des leaders incontestés de la Khadra.

Groupe F a pris le relais

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À Marrakech, la Côte d'Ivoire, tenante du titre, a peiné face à une défense mozambicaine disciplinée. Mais Amad Diallo, d'une frappe précise peu après la pause, a délivré les Éléphants pour un succès minimaliste (1-0). Enfin, à Agadir, le Cameroun a rassuré ses supporters en s'imposant contre le Gabon. Etta Eyong a inscrit l'unique but de la rencontre, avant que les Lions Indomptables ne résistent aux assauts répétés des Panthères (1-0). Ces résultats inauguraux placent le Burkina Faso, l'Algérie, la Côte d'Ivoire et le Cameroun en tête de leurs groupes respectifs. Ils annoncent surtout des affiches déjà brûlantes, à commencer par le duel très attendu entre les Éléphants et les Lions Indomptables, dimanche à Marrakech. La CAN 2025 ne fait que commencer, mais elle promet déjà des étincelles.