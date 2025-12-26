Madagascar: MJS - Sur la route du développement sportif avec de nouveaux partenaires

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a ouvert ses portes à de nouveaux partenaires internationaux. Une réunion stratégique s'est tenue à Ambohijatovo Goulette entre le ministre Alain Désiré Rasambany, le groupe EGAAD et SAMCRETE.

Une rencontre importante s'est tenue récemment au bureau du ministre de la Jeunesse et des Sports, Alain Désiré Rasambany. Le locataire de la place Goulette à Ambohijatovo a accueilli le groupe EGAAD (Egyptian African Arab Co. for Development) et SAMCRETE, dans l'objectif de poser les bases d'une collaboration entre les parties prenantes. La délégation a été dirigée par Rosa Rakotozafy, olympienne malgache et ancienne directrice générale des Sports. Les échanges ont été riches et ont permis d'aborder plusieurs projets structurants. Le ministre a exprimé clairement les ambitions du MJS, notamment la mise en place de nouvelles infrastructures pour la discipline pétanque, la relance des Écoles des sports et de l'éducation physique, ainsi que l'amélioration des infrastructures sportives existantes.

Autant d'initiatives qui traduisent une volonté ferme de renforcer le secteur et d'offrir aux jeunes Malgaches des conditions favorables à la pratique sportive. Il a aussi été évoqué le renforcement de l'appui aux communes situées le long des autoroutes. Le ministre, membre du Comité de pilotage des autoroutes, a insisté sur l'importance d'intégrer la dimension sociale dans ces projets. En effet, la mise en place de telles infrastructures doit avoir des retombées concrètes sur la vie quotidienne de la population.

À l'issue de la rencontre, Rosa Rakotozafy a tenu à remercier le ministre pour son accueil et son engagement. « Le sport coule dans nos veines. Nous avons toujours cherché des solutions et il est réconfortant de voir un ministre ami, digne d'être soutenu dans cette mission », a-t-elle noté. Cette réunion marque une étape prometteuse vers une coopération renforcée, où le sport devient un véritable levier de cohésion sociale et de développement durable pour Madagascar.

