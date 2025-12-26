Madagascar: Maison Centrale d'Antanimora - Un concert de Noël comme lumière d'espérance

La Maison Centrale d'Antanimora s'apprête à vivre un moment rare et profondément symbolique ce jour. En effet, vers 10h30 tout à l'heure, les murs de la section masculine de cet établissement carcéral résonneront de chants de Noël porteurs de foi, d'espérance et de paix.

Intitulé « Joyeux Noël », ce concert est le premier concert de Noël organisé par la chorale MIRAY FO, issue de l'aumônerie FJKM Antanimora. Un événement inédit qui s'inscrit pleinement dans une démarche de réhabilitation, de réinsertion sociale et de restauration de la dignité humaine en milieu carcéral à Madagascar.

Fondée le 27 janvier 2024, la chorale MIRAY FO s'est donnée pour mission de favoriser une transformation intérieure et collective à travers la musique, la foi et la discipline artistique. Pour ce concert, 60 chanteurs, tous détenus, monteront sur scène pour partager avec le public la joie de Noël, mais aussi un message fort : même derrière les barreaux, l'espérance demeure possible.

Le programme comprend 10 chants, mêlant des classiques internationaux de Noël traduits en malgache, tels que Little Drummer Boy ou We Wish You a Merry Christmas, et des compositions malgaches comme Betlehema na Judia de Samuel Randria et Tonga ny Tompo be fitia de Pascal Ratsimanosika. Une sélection musicale pensée comme un pont entre cultures, traditions chrétiennes et vécu local.

La direction artistique du concert sera assurée par Jacques Ramanamirija, pédagogue et chef de choeur, membre de la SLK FJKM Tranovato Ambatonakanga, partenaire des Amis de la Bible. Engagé activement au sein de la Maison Centrale d'Antanimora, il accompagne depuis plusieurs années les détenus dans un travail de reconstruction humaine par la musique.

À travers leurs voix, les choristes témoignent de la capacité de l'être humain à se relever, à croire et à construire un avenir meilleur, malgré l'enfermement. Dans un lieu souvent associé à l'ombre, la musique devient ici outil de lumière

« Et la lumière fut ! » : une lumière d'humanité, de fraternité et d'espérance, portée par des voix qui rappellent, le temps d'un concert, que Noël est aussi une promesse de renouveau pour tous.