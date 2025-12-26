Madagascar: Temple FJKM Vinany Tempoly Malala - Double célébration pour la chorale Amboaran-kira à Noël

26 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra Andria

La traditionnelle veillée de Noël a revêtu un caractère tout particulier cette année pour la section des jeunes (STK) du Temple FJKM Vinany Tempoly Malala. En effet, la chorale Amboaran-kira, rattachée à cette section, célèbre son soixantième anniversaire.

Pour marquer cet événement, les Taninketsa -- l'association chargée de l'initiation des enfants de moins de 15 ans au chant choral au sein du même temple -- ainsi que les anciens membres de la chorale ont uni leurs voix à celles des membres actifs. Ensemble, ils ont célébré Noël à travers des chants et des louanges empreints de ferveur et de reconnaissance.

Le concert s'est articulé autour d'un thème tiré de Tite 2 : 13 : « en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ ».

La soirée s'est poursuivie avec les prestations de la section arts et théâtre de la STK, qui a offert aux fidèles des chants et la traditionnelle pièce de théâtre, comme à l'accoutumée, pour accompagner la communauté dans l'attente de la Nativité jusqu'à minuit.

