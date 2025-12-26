Madagascar: Concert - La Chorale Orimbato célèbre Noël avec allégresse

Noël, un moment de joie et de célébration, a pris cette année une saveur toute particulière pour la chorale Orimbato du Temple FJKM Tranovato Ambatonakanga. Fidèles à leur tradition, les membres de la chorale ont offert vendredi soir un concert exceptionnel, marquant la nativité par une performance haute en émotion et en spiritualité.

Dans un temple bondé, les voix puissantes et harmonieuses de la chorale ont résonné à travers les murs, accompagnées par les musiciens de la Paroisse. Le concert, mettant à l'honneur 12 titres soigneusement choisis, mêle chants et prestations musicales inspirés du message chrétien, rappelant les valeurs de paix, d'amour et de confiance. Chaque chanson a permis au public de s'offrir un moment de recueillement et de réflexion, lors d'une expérience musicale accessible à tous.

La première partie du concert a ainsi entraîné les spectateurs dans un voyage musical à travers des classiques qui ont fait la renommée du groupe. L'enthousiasme palpable dans la salle était la preuve de la passion et du talent des choristes, qui ont su transmettre l'essence même de Noël : la joie et la louange. Parmi les morceaux les plus mémorables, la chorale a interprété des oeuvres internationales revisitées à sa manière.

La version malgache de I will follow him, une réinterprétation de l'oeuvre de J.W Stole et Norman Gimbel, a captivé le public, tout comme Manopy ny masoko de Samuel Ratany, et Brame le cerf de Martin J. Nystrom. Ces morceaux ont mis en valeur la profondeur spirituelle et la diversité des influences musicales qui caractérisent la chorale Orimbato. Dans la deuxième partie du concert, la chorale a rendu hommage à la naissance du Christ avec une série de chants centrée sur la venue du Messie. Fidèles à l'esprit de l'Évangile, ces chansons ont proclamé la grandeur, la fidélité et la miséricorde de Dieu. La diversité des styles musicaux, allant du classique au chant liturgique et contemporain, a offert au public un véritable festin musical.