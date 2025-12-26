Congo-Kinshasa: Festivités de fin d'année en Ituri - Le gouverneur militaire exhorte à l'engagement citoyen et au vivre-ensemble

26 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

À l'occasion des festivités de fin d'année, le gouverneur militaire de la province de l'Ituri appelle ses administrés à l'unité, au patriotisme et à l'engagement collectif en faveur de la paix et du développement.

Dans son message de Noël adressé aux Ituriens, le général Johnny Luboya N'kashama dresse un bilan globalement positif des actions menées sous l'état de siège, tout en reconnaissant les défis sécuritaires et humanitaires persistants.

Il exhorte également la population à rester soudée afin de consolider les acquis et construire un meilleur avenir.

Selon le porte-parole militaire de l'autorité provinciale, le lieutenant Jules Ngongo, l'année qui s'achève a été marquée par plusieurs défis, notamment sur les plans sécuritaire, humanitaire et du développement.

Cet officier souligne que certains obstacles ont été surmontés grâce à la résilience des hommes en uniforme, à la collaboration entre la population et les forces de sécurité et de défense, ainsi qu'à l'appui des institutions nationales.

« Des progrès significatifs ont été enregistrés durant cette période de l'état de siège dans la restauration de l'autorité de l'État. Ces avancées se traduisent notamment par le retour progressif et remarquable des populations civiles dans leurs milieux d'origine, accompagné de la mise en œuvre de plusieurs projets socio-économiques à travers l'ensemble de la province de l'Ituri », a-t-il déclaré.

En ce début d'année 2026, Johnny Luboya a exhorté les Ituriens à revêtir le sens du patriotisme, à s'engager et à s'unir autour de l'idéal de la paix, du développement et de la cohabitation pacifique.

« Poursuivons ensemble nos efforts pour bâtir un Ituri stable, prospère et résolument tourné vers un meilleur avenir pour les générations futures », a conclu le gouverneur militaire.

