Afrique: Thiaw et Guèye déterminés à aller chercher la qualification face à la RDC

L'équipe nationale du Sénégal est déterminée à remporter son match contre la République démocratique du Congo (RDC), afin d'assurer sa qualification pour le tour suivant de la Coupe d'Afrique des nations 2025 (CAN), ont assuré, vendredi, le sélectionneur des Lions, Pape Thiaw, et le milieu de terrain Idrissa Gana Guèye.

Le Sénégal affronte la RDC samedi à partir de 15h GMT, au stade Ibn-Battuta de Tanger.

Une victoire qualifierait les Lions pour les huitièmes de finale de la compétition.

"Tous les matchs sont importants. Face à la RDC, ce sera une belle opposition, un match difficile, mais nous sommes bien préparés pour aller chercher la victoire", a déclaré Pape Thiaw, insistant sur la nécessité d'aborder la compétition "match par match".

Le sélectionneur sénégalais a souligné la progression de l'adversaire congolais depuis la dernière confrontation avec le Sénégal en septembre dernier, lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 à Kinshasa.

"L'équipe du Congo a beaucoup progressé. C'est à nous de mettre nos arguments et notre principe de jeu en avant pour les déstabiliser. Tous les matchs du Sénégal ressemblent à des derbys, en raison de notre statut", a-t-il expliqué.

Pape Thiaw a également insisté sur des points, ce qu'il considère "les clés" de la rencontre. "Ce sera la patience, mais surtout la détermination. Ce sont les footballeurs qui jouent les matchs, mais ce sont les hommes qui les gagnent", a-t-il soutenu, précisant que l'ensemble de l'effectif est disponible pour cette rencontre.

Idrissa Gana Guèye a de son côté rappelé l'enjeu de ce match qui peut être décisif pour la qualification au tour suivant.

"Nous préparons ce match avec beaucoup de détermination et une réelle envie de bien faire, car il est très important. Si nous le gagnons, ce sera synonyme de qualification", a affirmé le milieu de terrain d'Everton (Angleterre).

Il a assuré que le groupe restera à l'écoute des consignes du coach et fera le nécessaire pour atteindre son objectif.

Idrissa Gana Guèye a enfin mis en avant la force collective de l'équipe sénégalaise. "Il y a un mélange de joueurs expérimentés et de jeunes qui évoluent dans de grands clubs. Ce mix fait la force de l'équipe", a-t-il dit, se montrant confiant dans la capacité des Lions à corriger leurs erreurs et à rester fidèles à leur jeu.