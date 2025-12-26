Sénégal: Noël et la fin de la tournée du président Faye en Casamance au menu

Dakar — Les quotidiens parvenus vendredi à l'APS se font l'écho du message de Noël et de bien d'autres sujets dont la tournée économique de cinq jours que le chef de l'Etat vient de boucler en Casamance.

Selon Le Soleil, à l'occasion de la messe solennelle de Noël qu'il a célébrée à la cathédrale de Dakar, Mgr André Guèye, l'archevêque de Dakar, "a livré une homélie puissante, entre foi vivante et interpellation sociale directe, exhortant à l'espérance, à la paix et à la crédibilité".

"Dans une cathédrale Notre-Dame des Victoires drapée de lumière et comble de fidèles, l'archevêque de Dakar, Mgr André Guèye, a présidé la traditionnelle messe de minuit. Au cœur de son homélie : un appel pressant à la paix, à la protection des plus vulnérables et à l'espérance en cette année jubilaire", écrit le journal Le Quotidien.

"Un message profondément spirituel, mais aussi résolument ancré dans les réalités sociales et politiques du pays, marqué par un appel fort à la paix, à la justice et à la réconciliation", rapporte le quotidien L'info, Enquête faisant observer que l'Eglise "prêche le réconciliation".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le journal souligne que dans un contexte national "encore traversé par des tensions politiques, des fractures sociales et la persistance du dossier casamançais, les évêques du Sénégal ont profité de la fête de Noël pour délivrer un message de responsabilité".

"Au-delà du rite, ils appellent à la cohésion, au dialogue et à une solidarité plus concrète envers les plus vulnérables", ajoute le quotidien Enquête, pendant que Tribune note, en citant l'archevêque de Dakar, que "la célébration de Noël constitue une occasion privilégiée de réparer les relations humaines, de raffermir les liens familiaux et de renforcer l'harmonie sociale".

Les quotidiens reviennent dans le même temps sur la tournée économique de cinq jours que le président Bassirou Diomaye Faye a bouclée mercredi en Casamance. "Diomaye en soldat équipé pour la paix", affiche à ce sujet Le Quotidien.

"En marge de sa tournée économique dans le sud du pays, le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, s'est rendu, ce mercredi 24 décembre, à la Zone militaire N°5. Une visite aux troupes marquée par un hommage vibrant au sacrifice des soldats et une main tendue pour une paix durable en Casamance", indique Le Quotidien.

Le président Faye, cité par Vox Populi, a déclaré que cette tournée lui a permis "de constater des réalisations déjà en place, des chantiers relancés et d'autres en cours, ainsi que des projets prêts à être déployés dans le cadre du Plan Diomaye pour la Casamance".

Le Plan Diomaye pour la Casamance (PDC) est un programme gouvernemental doté d'un budget de 53,6 milliards de francs CFA.

Il a été lancé par le chef de l'Etat pour accompagner le retour des déplacés et relancer les activités économiques dans la région sud du pays, impactée par un conflit lié à une rébellion déclenchée en décembre 1982

En 2022, l'armée nationale a mené des opérations d'envergure contre les bases rebelles, ce qui a renforcé l'accalmie et favorisé le retour des personnes déplacées dans leurs villages d'origine.

L'As relève que le déplacement du chef de l'Etat en Casamance a été ponctué "par une série d'actions fortes mêlant sécurité, dialogue pour la paix, infrastructures, respect des valeurs culturelles et relance économique".

"Une visite marquée par la proximité avec les populations et les forces vives de la région", résume L'As. "Le président Faye promet la fin de la 'fracture territoriale"', renchérit Walfquotidien, selon lequel Bassirou Diomaye Faye "a réaffirmé sa volonté de briser l'isolement infrastructurel de la Casamance".