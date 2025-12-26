Sénégal: Plusieurs duels au menu de la 9e journée de la Ligue 1, dimanche et lundi

Dakar — Le programme de la 9e journée de la Ligue 1 sénégalaise, prévue dimanche et lundi, comporte plusieurs duels, dont celui devant opposer l'Union sportive de Gorée, leader du championnat, au Casa Sports, troisième au classement.

L'US Gorée reçoit le Casa Sports dimanche au stade Djagualy Bagayokho de Grand Yoff, à Dakar.

Les deux formations ont enregistré leur premier revers en championnat la journée précédente.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'US Gorée a perdu (0-2) devant son éternel rival, le Jaraaf de Dakar, dans le derby de la capitale sénégalaise, tandis que le Casa Sports a lourdement chuté face à la lanterne rouge, Guédiawaye FC.

L'US Gorée et le Casa Sports vont donc avoir à cœur de se relancer et surtout d'éviter une deuxième défaite d'affilée.

Les Rufisquois d'AJEL, deuxièmes au classement, vont suivre de très près la confrontation entre l'US Gorée et le Casa Sports.

En cas de victoire face au Wally Daan, AJEL peut s'emparer du fauteuil si l'US Gorée fait un faux pas.

Mais les Rufisquois ne sont pas maitres à domicile. Depuis le début du championnat, ils n'ont enregistré qu'une seule victoire au stade Ngalandou Diouf.

Dimanche, AJEL va donc tout faire pour signer une deuxième victoire à domicile.

Le champion sortant, le Jaraaf, va essayer de poursuivre sa dynamique victorieuse à Saint-Louis où l'équipe de la Médina, à Dakar, effectue un long déplacement pour jouer la Linguère.

Après un départ difficile, les Médinois ont enchainé trois succès d'affilée.

En cas de quatrième victoire, le Jaraaf va s'installer sur le podium.

La rencontre ASC Cambérène-Guédiawaye FC est l'autre attraction de cette journée de championnat.

Les deux formations, situées en bas de tableau, sont en quête de leur deuxième victoire de la saison.

Voici le programme de la 9e journée de Ligue 1 :