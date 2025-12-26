Sénégal: AG élective de la Fédération sénégalaise de lutte, dimanche

Dakar — Une assemblée générale élective pour la mise en place d'une Fédération sénégalaise de lutte (FSL) devant remplacer l'actuel Comité national de gestion de la lutte (CNGL) se tient dimanche au stade Léopold Sédar Senghor, à Dakar, a-t-on appris du ministère de tutelle.

La Commission électorale de la FSL a validé définitivement 96 candidats pour les 27 postes en lice, dont onze postulent pour le poste de président de cette instance sportive.

Il s'agit de Mamadou Bèye (Association Fekke Maci Boole, Dakar), Mamadou Diakhaté (Association nationale des promoteurs de lutte avec frappe, Dakar), Babacar Diop (Écurie Falang de Diender, Thiès), Papa Babacar Fall (Institut international de lutte du Sénégal, Dakar) et Fallou Faye (Écurie Baol Mbollo, Dakar).

Babacar Guèye (École de lutte Kheweul Gui, Dakar), Kéba Kanté (Écurie de Yoff, Dakar), Biram Bigué Mbaye (École de lutte Grand-Médine, Dakar), Hyacinthe Ndiaye (École de lutte Manga 2, Dakar), Yacine Ndiaye (Écurie Texas Guinaw Rails Nord, Dakar), et Ibrahima Sène (École de lutte Ndargoundao, Kaolack) font également partie des candidats à la présidence de la FSL.

Trois candidats sont en lice pour le poste de vice-président chargé de la lutte traditionnelle avec frappe. Il s'agit de Papa Babacar Fall (Institut international de lutte du Sénégal, Dakar), Khadime Gadiaga (Rock Énergie, Dakar) et Meïssa Ndiaye (Écurie Mbour Montagne, Thiès).

Une liste de six candidats a été retenu pour le poste de vice-président chargé de la lutte traditionnelle sans frappe.

Mamadou Diakhaté (ANPLAF), Meïssa Diaw (École de lutte Soumbédioune, Dakar), Boubacar Gning (Écoles et écuries de lutte), Hyacinthe Ndiaye (École de lutte Manga 2), Étienne Ngom (Association sportive de lutte Goriame numéro 2, Diourbel) et Antoine Sène (Écurie Nianing Thiamassas, Thiès) sont candidats pour ce poste.

Sept prétendants vont briguer celui vice-président chargé de la lutte olympique, dont Alioune Badara Ba (Association nationale des entraîneurs de lutte du Sénégal, Dakar), Mademba Fall (Écurie Guédiawaye Mbollo, Dakar), Mamadou Faye (École de lutte Gana Diouf, Dakar).

Khadime Gadiaga (Écurie Rock Énergie, Dakar), Moustapha Guèye (Écurie de Fass, Dakar), Yacine Ndiaye (Écurie Texas, Dakar) et Saliwe Sall (Écurie de lutte Thiès Mbollo) postulent également pour ce poste.

La liste des candidats au poste de vice-président chargé du beach wrestling concerne Mbaye Diallo (École de lutte Fodé-Doussouba, Dakar), Mouhamed Chérif Diallo (Écurie Walfadjri de Guédiawaye, Dakar), Mamadou Diop (École de lutte Mbitta-Ndiaye, Dakar), Babacar Faye (Écurie Fass Benno, Dakar), Moustapha Guèye (Écurie de Fass, Dakar), Massamba Mbaye (Écurie Askan Wi de Yarakh, Dakar), Amadou Mbaye (Amateurs authentiques de lutte, Dakar) et Idrissa Ndiaye (École de lutte Doomu Thiès).

La commission électorale de la FSL a enregistré 10 candidatures pour le poste de vice-président chargé de l'organisation, quatre candidats vont briguer le poste de vice-président chargé des finances.

Une seule personne est candidate au poste de trésorier général de la FSL, pendant que quarante candidats aspirent à faire partie du comité directeur de la Fédération sénégalaise de lutte.