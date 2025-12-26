Burkina Faso: Amélioration des soins de santé - Le capitaine Ibrahim Traoré inaugure le CHU de Pala

Le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a inauguré le Centre hospitalier universitaire de Pala, le mercredi 24 décembre 2025 à Bobo-Dioulasso. Cette infrastructure sanitaire moderne, de haut standing, dotée d'équipements de dernière génération, répond aux normes et standards internationaux. D'un coût de réalisation de plus de 70 milliards F CFA, ce complexe sanitaire est le fruit du partenariat entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine.

Longtemps attendu, le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Pala s'ouvre enfin à la population. Après trois ans et huit mois de travaux, l'infrastructure est désormais prête à accueillir ses premiers patients. L'inauguration officielle a été présidée par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, le mercredi 24 décembre 2025 à Bobo-Dioulasso. Selon le président du Faso, en inaugurant ce centre, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour la santé humaine du Burkina Faso. Pour lui, c'est une matérialisation concrète des relations stratégiques entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine.

« A partir de cet exemple que la République populaire de Chine nous a donné, nous avons pris la décision d'en construire neuf pareils dans le pays. L'objectif est d'accroître le plateau technique pour permettre à nos médecins et infirmiers de s'exprimer parce qu'ils ont du talent », a laissé entendre le chef de l'Etat. A entendre le capitaine Ibrahim Traoré, l'inauguration de cet hôpital de haut standing vient prouver la capacité de certaines nations à se mettre au-dessus de toutes les considérations et à tisser une amitié forte avec le Burkina Faso. Selon le ministre de la Santé, Robert Kargougou, le CHU de Pala s'inscrit dans un modèle architectural vertical en R+2, favorisant une utilisation rationnelle du foncier, s'intégrant harmonieusement dans le paysage environnant, avec une extension possible de ses capacités.

Un hôpital ultra-moderne de 500 lits entièrement équipé

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Il s'agit d'un hôpital de 500 lits, entièrement équipé et disposant, entre autres, de 90 salles de consultation, de 11 ascenseurs, d'une unité de soins intensifs, d'un service d'imagerie médicale haut de gamme avec une IRM, un scanner de 80 barrettes, trois unités de radio télécommandées os-poumons et un système d'Angiographie par soustraction numérique (DSA), pour ne citer que cela », a-t-il indiqué. A l'en croire, il dispose aussi d'un bloc unifié de laboratoires, facilitant les traitements et les analyses, et réduisant les longs déplacements et donc le temps d'attente.

« L'une des spécificités de ce CHU est sans conteste sa salle d'imagerie interventionnelle cérébrale et cardiovasculaire. La salle Pheno Artis Siemens qui est installée au CHU de Pala est une salle de dernière génération et serait la première à être installée dans la sous-région », a soutenu le ministre de la Santé. Robert Kargougou a invité les responsables à prendre soin du CHU et à bien entretenir les équipements. Pour l'ambassadeur de la Chine au Burkina Faso, Zhao Deyong, cela constitue un cadeau de la République populaire de Chine au Burkina Faso pour le 65e anniversaire de son indépendance. Il a traduit sa joie de voir l'hôpital achevé et officiellement remis.

A l'en croire, cet hôpital est l'un des plus modernes d'Afrique au regard de son plateau technique. Selon lui, la vision des deux chefs d'Etat démontre pleinement que les deux pays partagent des valeurs communes : placer le peuple au centre et faire de la vie une priorité absolue.

« Nous sommes convaincus qu'avec son inauguration, cet hôpital jouera un rôle essentiel pour améliorer les services de santé publique et former des professionnels médicaux au Burkina Faso, bénéficiant largement à sa population et à celles des pays voisins », a-t-il ajouté. Le personnel de ce centre de santé de référence, par la voix du directeur général, Ounanlini Thiombiano, a rassuré le président du Faso qu'il fera tout ce qui est possible pour non seulement préserver l'édifice et son contenu, mais surtout accomplir avec dévouement et loyauté les missions qui lui sont confiées dans l'excellence médicale.

« Nous avons la lourde responsabilité de préserver cet hôpital dans toute sa splendeur et son plateau technique en nous appropriant les exigences d'ordre et de discipline chères à notre Révolution populaire et progressiste », a-t-il affirmé.