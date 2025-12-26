Sénégal: Plus de 500 attestations et titres de qualification remis à des jeunes et femmes de Diourbel et Louga.

Touba — Le directeur général de l'Office national de la formation professionnelle (ONFP), Mouhamadou Lamine Bara Lo, a remis jeudi à Touba (centre) 510 attestations et titres de qualification à des jeunes et à des femmes du pôle Centre, couvrant les régions de Diourbel et de Louga, a constaté l'APS.

Les bénéficiaires ont été formés dans plusieurs filières, dont la transformation alimentaire, la couture, l'élevage, l'agriculture, ainsi que des métiers techniques comme l'électricité et la plomberie, a indiqué M. Lo.

"Cette cérémonie symbolise ce que nous avons réalisé en 2025. Former les jeunes et les femmes à des métiers constitue la meilleure manière de les aider à accéder à des emplois décents et à des revenus durables", a-t-il déclaré.

Des kits ont été remis aux bénéficiaires, notamment aux jeunes formés en plomberie et en électricité, ainsi que du matériel de pâtisserie aux groupements d'intérêt économique (GIE) ayant bénéficié de formations dans ce domaine.

Le directeur général de l'ONFP a annoncé la poursuite de cette dynamique en 2026, en vue de renforcer l'insertion professionnelle des jeunes et l'autonomisation des femmes.

Il a, par ailleurs, souligné que ces formations visent à permettre aux bénéficiaires de contribuer aux projets structurants de l'État. À ce titre, il a cité le partenariat avec la Société nationale des eaux du Sénégal (SONES), dans le cadre de son projet d'approvisionnement en eau à Touba, qui prévoit le recours à une main-d'œuvre locale formée dans les métiers de l'eau et de la plomberie.

S'adressant aux jeunes non formés, Mouhamadou Lamine Bara Lo a assuré que l'ONFP "reste disponible pour les accompagner à travers des formations qualifiantes et de qualité".