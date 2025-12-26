Sénégal: Saint-Louis - La Nativité célébrée sous le signe de la paix

Le diocèse de Saint-Louis (nord) a célébré, les 24 et 25 décembre, la fête de la Nativité, un évènement religieux marquant la naissance de Jésus-Christ à Bethléem.

"Dans le Diocèse de Saint-Louis, nous avons eu plusieurs célébrations depuis le 24 décembre avec la nuit de la nativité où nous avons chanté gloire à Dieu, mais nous avons prié aussi pour la paix dans le monde, invitant les autorités, surtout tous les acteurs politiques à la réconciliation afin de travailler pour le développement de ce pays-là", a déclaré Abbé Louis Gomis, chancelier du diocèse de Saint-Louis.

Dans un entretien à l'APS, il a invité les jeunes à travailler davantage pour relever le défi du chômage.

"Nous avons aussi invité les jeunes à travailler davantage pour relever le défi lié à la lutte contre le chômage et la promotion de l'éducation afin de pouvoir travailler pour construire cette nation qui nous est chère", a-t-il lancé.

Les différentes célébrations ont eu lieu mercredi à la Cathédrale, puis jeudi à Notre-Dame de Lourdes et au sanctuaire diocésain marial de Savoigne dans la ville tricentenaire.

Dans sa communication, le religieux est revenu sur la dimension de la célébration de cette année, soulignant que Noël est célébré cette année dans une particularité parce que nous sommes dans l'année Sainte du jubilé de l'espérance.

Il a indiqué que le Saint-Père, le Pape Léon XIV a demandé à la communauté de faire une célébration qui sera marquée cette année par l'humilité et la simplicité.