Afrique: CAN 2025 - La FSF et la FECOFA demandent un renfort de billets à la CAF

Tanger — Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, a annoncé l'envoi d'une lettre conjointe avec son homologue de la RD Congo à la Confédération africaine de football (CAF) pour demander "plus de billets" dans certaines catégories, afin d'accompagner les supporters sénégalais lors de la Coupe d'Afrique des nations (CAN).

"À part le Maroc, nous sommes la seule fédération à avoir acheté autant de tickets. Malgré tout, cela ne suffit pas. Hier (mercredi), nous avons écrit une lettre conjointe avec la RD Congo pour demander plus de billets, surtout dans certaines catégories, afin de pouvoir vous accompagner. Je pense qu'au niveau de la Caf, nous allons obtenir un soutien dans ce sens", a promis Abdoulaye Fall qui s'adressait aux supporters sénégalais.

Le président a également rencontré les supporters sénégalais, composés des groupes 12 Gaïnde, Lebougui, Allez Casa, ainsi que des supporters locaux, pour s'imprégner de leurs conditions de séjour et recueillir d'éventuelles doléances.

"Le Sénégal continuera d'assurer la même prise en charge qu'auparavant. Si nous ne pouvons pas l'améliorer, nous ne ferons en tout cas pas moins. Bien que la situation soit particulière cette fois-ci, nous déployons de grands efforts pour améliorer, autant que possible, les conditions de séjour", a assuré le président de la FSF.

M. Fall a enfin lancé un appel à la mobilisation des supporters autour de l'équipe nationale.

"Il ne faut pas oublier l'objectif : se rassembler autour de l'équipe nationale. Quelle que soit la situation, nous devons unir nos cœurs et nos esprits, afin que Dieu nous aide à obtenir la victoire", a-t-il conclu.