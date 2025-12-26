Afrique: CAN 2025 - Chérif Ndiaye prend part à l'intégralité de la séance d'entraînement

26 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tanger (Maroc) — Le footballeur international sénégalais Chérif Ndiaye a pris part à l'intégralité de la séance d'entraînement à huis clos de l'équipe nationale du Sénégal tenue jeudi, à Tanger, a confirmé la Fédération sénégalaise de football (FSF).

L'attaquant n'avait pas terminé la séance d'entraînement de mercredi avec les Lions, après avoir été touché par un coéquipier. Il était alors sorti en boitant.

Évoluant au club turc de Samsunspor, Chérif Ndiaye est l'auteur du troisième but sénégalais lors de la première journée du groupe D de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, face au Botswana (3-0).

Le Sénégal va affronter pour son prochain match, la République démocratique du Congo, ce jour, à 15 GMT, au Grand stade de Tanger.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.