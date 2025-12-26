Afrique: CAN 2025 - Chérif Ndiaye prend part à l'intégralité de la séance d'entraînement

Tanger (Maroc) — Le footballeur international sénégalais Chérif Ndiaye a pris part à l'intégralité de la séance d'entraînement à huis clos de l'équipe nationale du Sénégal tenue jeudi, à Tanger, a confirmé la Fédération sénégalaise de football (FSF).

L'attaquant n'avait pas terminé la séance d'entraînement de mercredi avec les Lions, après avoir été touché par un coéquipier. Il était alors sorti en boitant.

Évoluant au club turc de Samsunspor, Chérif Ndiaye est l'auteur du troisième but sénégalais lors de la première journée du groupe D de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, face au Botswana (3-0).

Le Sénégal va affronter pour son prochain match, la République démocratique du Congo, ce jour, à 15 GMT, au Grand stade de Tanger.