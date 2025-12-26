Sénégal: Falémé - L'armée neutralise 16 dragues illégales et interpelle deux individus

26 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Amadou Diop

Les éléments de la zone militaire n°4 ont mené, ce 25 décembre, une opération de sécurisation sur le fleuve Falémé, à Lingokhoto, dans la commune de Missirah Sirimana (département de Saraya). L'intervention a permis la destruction de 16 dragues en pleine activité, utilisées pour l'exploitation minière illégale.

Au cours de l'opération, deux ressortissants maliens ont été interpellés sur le site, tandis que d'autres exploitants ont pris la fuite en se repliant de l'autre côté du fleuve. Les deux personnes arrêtées ont été remises à la gendarmerie pour les besoins de l'enquête.

Selon les autorités, ces dragueurs traversaient régulièrement la frontière pour exploiter le fleuve avant de se retirer rapidement à l'approche des Forces de défense et de sécurité. Cette fois-ci, l'intervention militaire les a pris de court.

L'action est largement saluée par les populations riveraines, qui dénonçaient depuis longtemps les dégâts environnementaux causés par ces activités, ainsi que leur impact négatif sur le maraîchage et les moyens de subsistance locaux.

