Sénégal: Grand Yoff - Deux individus interpellés pour cambriolages en série et blanchiment de capitaux

Le Commissariat d'arrondissement de Grand Yoff a procédé, le 23 décembre 2025, à l'interpellation de deux individus impliqués dans une affaire d'association de malfaiteurs, de vol en réunion avec effraction, escalade et usage de fausses clés, ainsi que de blanchiment de capitaux et complicité.

Les faits remontent au 19 décembre 2025, lorsqu'un commerçant établi à Liberté VI a signalé le cambriolage de sa boutique. Selon les premiers éléments, le principal suspect, opérant à bord d'un véhicule 4x4 blanc dépourvu de plaque d'immatriculation, aurait forcé la porte d'accès avant d'emporter un coffre-fort contenant la somme de 1 451 000 francs CFA. Malgré un dispositif de dissimulation comprenant cagoule, gants et casque, les images issues de la vidéosurveillance ont permis aux enquêteurs d'orienter rapidement leurs investigations.

Poursuivant les recherches, les policiers ont localisé l'auteur présumé à la Médina, où il a été interpellé dans un restaurant du centre-ville, en compagnie de sa petite amie. La perquisition de sa chambre a conduit à la saisie des vêtements portés lors du vol, d'une matraque électrique, de plusieurs bijoux ainsi que de matériel de camouflage.

L'enquête a également permis de mesurer l'ampleur du butin. À Keur Massar, dans un immeuble R+2 appartenant au mis en cause et entièrement meublé à neuf, les forces de l'ordre ont découvert un coffre-fort vide et divers bijoux. Les investigations ont par ailleurs établi l'implication du suspect dans un autre cambriolage perpétré aux HLM, au cours duquel un montant estimé à 24 millions de francs CFA aurait été dérobé.