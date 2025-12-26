Afrique: CAN 2025 - Les favoris se retrouvent pour de grands duels

Après une belle entrée en matière lors de la 1ᣴe journée, la CAN 2025 va offrir sa 2e journée à partir de ce vendredi 26 décembre. Au menu, plusieurs chocs qui vont tenir en haleine le monde du football.

La CAN 2025 a débuté en trombes. Lors de la 1ᣴe journée, on a eu 29 buts en 12 matchs, soit une moyenne de 2,4 buts par rencontre. Une moyenne supérieure à celle de la CAN 2023, qui était de 2,28 buts par match, avec 119 buts inscrits en 52 matchs, soit la CAN la plus prolifique de l'histoire. Et lors de la 2e journée, le ratio pourrait bien monter en flèche puisqu'on aura droit à des chocs dans tous les groupes.

D'abord, dans la poule A, le Maroc (1er, 3 pts) va défier le Mali, tenu en échec par la Zambie lors de la 1ᣴe journée. Les deux formations, considérées comme les favoris de ce groupe, vont sans doute offrir un beau duel à 20 h GMT. Dans la poule B, les deux favoris et leaders, l'Égypte et l'Afrique du Sud, s'affrontent pour la suprématie de la poule.

Retrouvailles

Ensuite, le samedi 27 décembre 2025 à 15 h GMT, on aura un alléchant Sénégal-RD Congo dans le groupe D. Les deux mastodontes de la poule ont déjà gagné lors de la 1ᣴe journée et peuvent donc se donner à 100 % pour assurer la qualification. Par ailleurs, cette partie sonnera les retrouvailles entre Lions et Léopards, qui étaient dans la même poule lors des qualifications pour la Coupe du monde 2026, avec un nul à Dakar et une victoire 3-2 des Sénégalais à Kinshasa en septembre 2025, alors que les Congolais menaient 2-0. Il y a donc un parfum de revanche. Plus tard dans la journée (20 h), la Tunisie et le Nigeria, qui sont en tête du groupe C (3 pts), vont croiser le fer.

Enfin, le dimanche, pour clore cette 2e journée de rêve, on aura d'abord Algérie-Burkina Faso (groupe E), tous deux victorieux lors de la 1ᣴe journée. Et à 20 h, les deux frères ennemis, Côte d'Ivoire et Cameroun, vont s'affronter pour un des plus grands chocs du football africain.