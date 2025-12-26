Afrique: CAN 2025 - Sébastien Desabre - « On est l'équipe qui a le plus mis le Sénégal en difficulté »

Ce samedi 27 décembre, l'un des chocs de la 2ème journée de la CAN 2025 va opposer le Sénégal et la RD Congo dans le groupe D. Les deux équipes, qui ont remporté leur rencontre inaugurale, vont se disputer la 1ère place du groupe. En conférence de presse d'avant-match ce vendredi, le sélectionneur des Léopards, Sébastien Desabre, et le milieu de terrain Samuel Moutoussamy ont affiché leurs ambitions.

Les retrouvailles. Après la victoire du Sénégal 2-1 à Kinshasa en septembre 2025, qui a permis aux Lions de prendre la 1ère place de leur groupe de qualification au Mondial 2026, Sénégalais et Congolais se retrouvent ce samedi 27 décembre 2025 pour une rencontre comptant pour la 2ème journée de la CAN 2025. À 24 heures du coup d'envoi de ce choc, la conférence de presse d'avant-match a permis à Sébastien Desabre d'évoquer ce duel attendu.

Le sélectionneur congolais a tenu à clarifier les choses : ce ne sera « qu'un » match de poules. « On l'a préparé comme un deuxième match de la compétition. Déjà, on se connaît bien, c'est vrai qu'on s'est joués il n'y a pas longtemps. On était dans le même groupe de qualification pour la Coupe du monde (...). On est arrivés hier à Tanger, on va faire une séance d'entraînement cet après-midi. On reste concentrés pour livrer une bonne prestation pour demain », a-t-il dit avant d'enchaîner.

« Nous, on est focus sur ce qui se passe. Bien sûr qu'on prend en considération ce qui s'est passé, mais ce qui va nous intéresser, c'est le moment présent et même le futur. Que ce soit le Sénégal aujourd'hui ou une très bonne équipe d'Afrique, puisqu'on joue le chapeau 1 de notre poule, on est concentrés de la même manière. Il n'y a pas de différence particulière. Si on prend en compte les éliminatoires de la CAN et du Mondial, le Sénégal a disputé 16 matchs et n'a encaissé que 4 buts, dont 3 face à la RD Congo. On est l'équipe qui a le plus mis le Sénégal en difficulté sur les 3 dernières années. Si on combine les éliminatoires de la CAN 2025 et du Mondial 2026, le Sénégal a marqué 16 buts et n'en a encaissé que 4, dont 3 contre la RD Congo. »

« Maîtrisable », oui mais... Samuel

Moutoussamy, milieu de terrain congolais, a évoqué la rivalité qui est née sur les réseaux sociaux. Avant la rencontre de qualification à la Coupe du monde 2026, les supporters des Léopards avaient lancé un slogan : « le Sénégal est maîtrisable ». Après la défaite 2-3 à Kinshasa, et le tirage, les fans ont coché la date du match pour prendre leur revanche. Toutefois, pour le joueur, il n'y a pas trop de ressentiment, même si l'envie de gagner la partie est intacte.

« Je pense que le groupe est motivé, pas par ce qui s'est passé à Kinshasa, mais parce qu'on joue une des meilleures équipes d'Afrique. Ce match contre le Sénégal a une petite saveur spéciale parce que c'est l'une des plus grosses équipes d'Afrique, si ce n'est la plus grosse, et on a envie de faire bonne figure face à eux. On les a déjà rencontrés, ce n'est pas la meilleure équipe, on est capables de les mettre en difficulté, on a envie de le faire et on a envie de leur montrer qu'on est capables de les battre. »

Théo Bongonda, facteur X ?

Par rapport au match de septembre, le changement majeur côté congolais est le retour de Théo Bongonda. Indisponible à l'époque, le milieu offensif est revenu et a même offert la victoire aux siens lors de la 1ère journée face au Bénin. Son sélectionneur Sébastien Desabre salue ce retour, notamment avec les qualités du gaucher.

« Il est monté en puissance, il a fini son championnat le 6 décembre et s'est directement mis en préparation individuelle en Espagne. Je suis content qu'il ait été décisif lors du 1er match face au Bénin car il a toujours priorisé la sélection. Il apporte une qualité de percussion qui va être nécessaire dans ce match-là. Il apporte une option supplémentaire en déclenchement de pénétration sur la partie haute du terrain. »