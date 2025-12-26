Sénégal: JOJ 2026 - Le Champion du Sénégal junior de cyclisme exclu de la liste officielle de l'équipe nationale

L'absence du champion du Sénégal dans la catégorie junior, Fallou Bane, a été déplorée par le président de son club, kaay vélo de Tivaouane, Abdou Diop Cissé, par ailleurs, membre de l'encadrement, chargé de la sécurité des circuits dans ce camp d'entraînement de Thiès. Bien que présent dans ce camp de Thiès, le champion du Sénégal ne figure plus sur la liste officielle des présélectionnés au même titre que le vice-champion Babacar Fall.

Si pour ce dernier, sa non-présélection est liée à un problème d'âge, puisqu'il dépassera la limite d'âge requise en 2026, ce n'est pas le cas pour Fallou Bane. Selon le directeur technique, Aliou Diallo, cette absence relève du comité national olympique sportif sénégalais qui a constaté que l'acte de naissance de Fallou Bane est issu d'un jugement de déclaration tardive. Fallou Bane est en train de payer une faute qu'il n'a pas commise malgré son talent. Il n'a jamais été déclaré par ses parents et donc son nom ne figurait pas sur les registres d'état civil.

Ayant constaté cet état de fait, le président du club kaay vélo a pu obtenir une déclaration tardive, autorisée par le tribunal, conformément à la loi. Cependant, bien qu'il soit dans la fourchette d'âge requise, selon l'acte d'état civil présenté, le cnoss a décidé d'écarter le coureur du fait de la mention de jugement, a expliqué le directeur technique national de cyclisme.