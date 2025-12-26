Sénégal: Présidence de la Fédération sénégalaise de lutte - La coalition «And Song Daan» choisit Kéba Kanté...

Ce qui paraissait improbable a fini par se concrétiser. À l'issue d'un processus interne marqué par le dialogue et le vote, la coalition « And Song Daan » a porté son choix sur Kéba Kanté pour défendre ses couleurs lors de l'élection à la présidence de la Fédération sénégalaise de lutte, prévue ce dimanche 28 décembre 2025.

Réunis, le mercredi 24 décembre 2025, au Point E, les neuf membres de la coalition « And Song Daan » ont désigné leur candidat à l'élection de la Fédération sénégalaise de lutte (Fsl). Tous officiellement déclarés auprès de la commission électorale, ils ont choisi la voie démocratique pour trancher. Après concertation, plusieurs membres, dont Yacine Ndiaye (Ndèye Ndiaye Tyson), Mamadou Diakhaté (Diak's), Fallou Faye, Ass Babacar Guèye et Babacar Diop, ont décidé de retirer leur candidature afin de faciliter un consensus.

Le vote a alors opposé Mamadou Bèye, Babacar Mbaye Fall, Biram Bigué Mbaye et Kéba Kanté. À l'issue du scrutin, Kéba Kanté est arrivé largement en tête avec sept voix, contre une voix chacun pour Biram Bigué Mbaye et Babacar Mbaye Fall, tandis que Mamadou Bèye n'a recueilli aucune voix. Avec 77,7 % des suffrages, Kéba Kanté a ainsi été désigné candidat officiel de la coalition.

Président de séance, Babacar Diop, assisté de Fallou Faye comme secrétaire de séance, a salué la maturité et l'esprit d'unité ayant prévalu tout au long du processus. Selon Babacar (Mbaye) Fall, contrairement aux spéculations annonçant une dislocation de la coalition après la désignation du candidat, les membres se sont immédiatement rangés derrière Kéba Kanté. Les candidats non retenus l'ont félicité et se sont engagés à oeuvrer collectivement pour sa victoire. La coalition a également tenu à remercier Moustapha Guèye de Fass pour son accompagnement et son engagement constant en faveur de « And Song Daan ».

