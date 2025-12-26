Afrique: Sénégal vs RDC - Pape Thiaw - « Les footballeurs jouent les matchs, les hommes les gagnent »

À la veille d'une confrontation capitale pour la qualification en 8e de finale de la CAN 2025, le sélectionneur national Pape Thiaw et le doyen du vestiaire, Idrissa Gana Gueye, se sont présentés en conférence de presse.

Entre sérénité tactique et exigence mentale, les Lions affichent une détermination sans faille face à des Léopards en pleine ascension.

Un choc sous le signe de la rédemption

Le souvenir du match aller à Kinshasa plane encore, mais pour Pape Thiaw, le contexte a changé, la compétition aussi. Si la « remontada » réalisée en terre congolaise reste dans les mémoires comme une leçon d'humilité, le sélectionneur national refuse de s'enfermer dans le passé. « Ce sont deux compétitions différentes. Nous avons oublié ce match de Kinshasa pour nous concentrer sur l'objectif immédiat. L'objectif est de gagner cette rencontre », a martelé le technicien sénégalais.

Toutefois, la vigilance reste de mise face à une équipe de la République Démocratique du Congo qui a considérablement progressé depuis sa prestation remarquée lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Pour Idrissa Gana Gueye, le constat est clair : la RDC est dans une dynamique de continuité et de performance qu'il faudra briser dès les premières minutes. « C'est une bonne équipe qui est dans la continuité de sa CAN en Côte d'Ivoire et qui est en bonne position pour les qualifications en coupe du monde. Il faudra rester patient, jouer avec nos valeurs et nos principes de jeu pour gagner ce match », a déclaré le milieu des Lions.

La clé du match : Patience et caractère

Interrogé sur les leviers de la victoire, Pape Thiaw a déclaré que la patience sera importante pour ce match. Bien qu'il ait confirmé avoir préparé trois systèmes tactiques différents pour s'adapter à toutes les éventualités, le coach mise avant tout sur la personnalité de ses joueurs. « La clé sera la patience et la détermination. Les footballeurs jouent les matchs, mais ce sont les hommes qui les gagnent », a-t-il lancé, soulignant que seule la victoire est envisagée.

De son côté, Gana Gueye est revenu sur les erreurs de Kinshasa, où le Sénégal avait pourtant bien entamé la rencontre avant de sombrer sur des fautes d'inattention. « Il faudra rester cohérents, patients et montrer la grandeur de notre équipe pour trouver les failles », a ajouté le milieu de terrain d'Everton.

Un groupe au complet et libéré

La bonne nouvelle pour les supporters sénégalais concerne l'infirmerie : aucun blessé n'est à déplorer. Pape Thiaw dispose de l'intégralité de son arsenal pour composer son onze de départ. Fidèle à sa philosophie de management, il compte laisser une certaine liberté créative à ses joueurs une fois sur le terrain : « Je les laisse jouer librement tout en respectant nos principes de jeu ».

« Nous sommes armés pour aller chercher la victoire. L'important est de rester fidèles à notre identité, à nos principes de jeu. » Pape Thiaw

Malgré le poids des années pour certains cadres, l'envie reste intacte. Idrissa Gana Gueye a tenu à rassurer sur la longévité de cette génération : « On est encore là pour jouer plusieurs années ». Un message fort qui prouve que l'appétit des Lions reste féroce, avec comme horizon immédiat une qualification qui passera par une performance de haute volée face aux Léopards.

Le Sénégal sait ce qu'il lui reste à faire : transformer la pression en énergie positive pour dompter une équipe congolaise qui ne viendra pas en victime expiatoire. Demain, plus que le talent, c'est le tempérament qui fera la différence.