Afrique: Angola-Zimbabwe - Déjà dos au mur, Palancas et Warriors jouent gros à Marrakech, ce vendredi

La journée du vendredi 26 décembre 2025 s'ouvre sur un duel déjà capital à la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Au Grand Stade de Marrakech, l'Angola et le Zimbabwe croisent le fer dans un match à forte intensité émotionnelle, où l'erreur pourrait coûter très cher. Battues lors de leur première sortie, les deux sélections n'ont plus le luxe de tergiverser.

Dans un groupe particulièrement serré, cette deuxième journée a des allures de match couperet. Si la phase de groupes n'en est qu'à ses débuts, l'enjeu est clair : éviter une deuxième défaite synonyme de pression maximale avant la dernière rencontre.

Malgré le revers inaugural, l'Angola n'a pas tout perdu. Les Palancas Negras ont montré du jeu, se créant plusieurs occasions franches sans réussir à concrétiser. Un manque de réalisme qui a laissé des regrets, mais aussi des motifs d'espoir.

Le sélectionneur Patrice Beaumelle refuse toute remise en cause radicale, préférant insister sur les ajustements nécessaires. Rigueur défensive, efficacité offensive et gestion des temps faibles seront les clés pour remettre l'Angola sur de bons rails.

Même son de cloche chez Jonathan Buatu, pilier de la défense, qui appelle à capitaliser sur le contenu plutôt que de se laisser ronger par le résultat. La pression est réelle, mais l'expérience du groupe angolais pourrait faire la différence dans un rendez-vous sous haute tension.

En face, le Zimbabwe avance sans complexe, mais avec l'urgence d'un résultat. Battus dans les ultimes minutes lors de leur entrée en lice, les Warriors ont pourtant affiché une belle organisation et une intensité prometteuse. Pour le sélectionneur Marian Marinica, l'essentiel est désormais de tourner la page et d'aborder ce match avec lucidité et courage.

Porté par son capitaine Marvelous Nakamba, le Zimbabwe veut croire en un rebond. Discipline tactique, engagement collectif et maîtrise émotionnelle seront indispensables face à une équipe angolaise déterminée à réagir.

L'histoire récente penche en faveur de l'Angola, souvent vainqueur dans ses confrontations avec le Zimbabwe. Mais à la CAN, les dynamiques peuvent basculer en un instant. À Marrakech, ce vendredi, l'un des deux devra céder. Et pour le perdant, la qualification pourrait déjà s'éloigner dangereusement.