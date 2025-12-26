Afrique: CAN 2025 - Depuis Marrakech, le CNSE fait vibrer l'âme ivoirienne

Ils n'étaient pas nombreux, mais leur présence s'est imposée avec force.

Dès le premier match des Eléphants, le 24 décembre 2025, à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, les animateurs du Comité National de Soutien aux Éléphants (CNSE) ont su faire battre le cœur ivoirien depuis les tribunes de Marrakech, prouvant que la ferveur ne se mesure pas au nombre, mais à l'intensité de l'engagement.

Tambours parfaitement cadencés, chants bien orchestrés, énergie collective assumée : le soutien ivoirien s'est exprimé avec méthode, discipline et créativité. Dans un stade où chaque décibel compte, les animateurs du CNSE ont transformé leur espace en un véritable prolongement du terrain, insufflant aux Éléphants une force morale perceptible. Leur animation, continue et structurée, a offert bien plus que de simples encouragements : un appui stratégique, presque tactique, destiné à porter l'équipe dans les moments clés.

Cette performance en tribunes témoigne du savoir-faire du CNSE, rompu à l'exercice de la mobilisation populaire autour de la sélection nationale. Peu en nombre, certes, mais riches en détermination, les animateurs ont su imposer une identité sonore et visuelle forte, rappelant que la Côte d'Ivoire sait toujours répondre présente lorsque l'enjeu est continental.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mais pour le CNSE, cette première démonstration n'est qu'un prélude. La montée en puissance est déjà annoncée. À mesure que les rangs des animateurs se renforceront au fil des rencontres, la ferveur ivoirienne gagnera en volume, en résonance et en impact.

Une dynamique ascendante soigneusement pensée pour transcender les joueurs, galvaniser leur détermination et installer durablement une pression positive sur les adversaires. Au Maroc, le soutien ivoirien se construit étape par étape. Aujourd'hui mesuré, demain il se veut irrésistible. Une certitude demeure : avec le CNSE, les Éléphants ne joueront jamais seuls.