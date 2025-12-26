Cote d'Ivoire: Boundiali - Mariatou Koné célèbre l'amour et offre 16 motos à 8 couples nouvellement mariés

Boundiali a vécu un moment chargé d'émotion et de symboles, le 24 décembre 2025, à la salle Dominique Ouattara de l'hôtel communal. Huit couples ont officiellement scellé leur union à l'occasion d'un mariage collectif présidé par la première magistrate de la commune, la Professeure Mariatou Koné, députée-maire de la capitale régionale de la Bagoué.

Devant parents, amis et connaissances venus nombreux, les futurs époux se sont dit « oui » dans une ambiance empreinte de solennité et de ferveur. Officiant la cérémonie, la socio-anthropologue n'a pas manqué de prodiguer de sages conseils aux nouveaux mariés, les exhortant à bâtir leurs foyers sur des valeurs solides telles que le respect mutuel, la communication, la responsabilité et la solidarité, socles indispensables d'une famille épanouie.

Ce mariage collectif, qualifié d'historique par plusieurs observateurs, vient enrichir davantage le livre blanc des actions structurantes engagées pour le développement de Boundiali. Après s'être affirmée comme ville agro-industrielle, culturelle et apprenante, Boundiali s'érige désormais comme une véritable « ville famille », où la cohésion sociale et la promotion des valeurs familiales occupent une place centrale.

La joie était d'autant plus grande pour les couples que la cérémonie s'est tenue en pleine période des fêtes de fin d'année. Soucieuse de faire vivre aux mariés « la magie de Noël », la députée-maire leur a réservé une agréable surprise. À chacun des huit couples, elle a offert une moto flambant neuve pour faciliter leur mobilité et soutenir leur nouveau départ dans la vie conjugale.

Mieux encore, des témoins de mariage et certains convives ont également bénéficié de ce geste généreux. Au total, ce sont seize motos qui ont été offertes à l'issue de la célébration, sous les ovations du public. Un acte fort qui témoigne, une fois de plus, de l'engagement social et humaniste de la première magistrate de Boundiali.