Togo: Recyclage et mobilité

Le ministère de l'Environnement vient de lancer deux projets autour du recyclage des déchets plastiques, avec un impact direct sur le cadre de vie et l'inclusion des personnes à mobilité réduite.

Soutenue financièrement et techniquement par l'Agence française de développement (AFD), avec l'appui du District autonome du Grand-Lomé et de l'FETAPH, cette initiative poursuit un double objectif: lutter contre la pollution plastique tout en répondant aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap.

Le premier projet vise à donner une seconde vie aux déchets plastiques collectés. Ceux-ci sont transformés pour l'aménagement d'espaces verts et la fabrication de pavés écologiques utilisés dans la construction de bâtiments. Une approche qui permet de réduire les déchets, d'améliorer l'environnement urbain et de promouvoir des matériaux durables.

Le second, quant à lui, apporte une réponse sociale forte. Grâce au recyclage du plastique, des équipements de mobilité tels que des cannes et des béquilles seront produits localement et proposés à moindre coût aux personnes handicapées. Une avancée pour faciliter leurs déplacements au quotidien. Au-delà de leur portée environnementale, ces initiatives traduisent une volonté politique de conjuguer développement durable et justice sociale.