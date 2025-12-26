Togo: Les communes harmonisent leurs priorités pour 2026

26 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

À l'approche de l'exercice budgétaire 2026, l'ensemble des communes se prépare à adopter leurs budgets annuels.

Partout sur le territoire, les conseils municipaux examinent des projets de budgets marqués par des préoccupations communes : amélioration du cadre de vie, renforcement de l'assainissement, développement des infrastructures de base et réponse aux besoins sociaux des populations.

Dans le Grand Lomé comme à l'intérieur du pays, les exécutifs communaux font face à des défis similaires. La gestion des déchets ménagers, l'aménagement des voies publiques, l'organisation des marchés et des gares routières, ainsi que la mise en œuvre des plans de développement communaux figurent au cœur des priorités.

Ces orientations traduisent la volonté des collectivités locales de consolider les acquis de la décentralisation et d'apporter des réponses concrètes aux attentes des citoyens. La commune Golfe 5 illustre bien cette dynamique nationale.

En adoptant son budget 2026, estimé à 1,45 milliard de Fcfa cette commune du Grand Lomé met l'accent sur l'assainissement, la gestion des déchets, la poursuite de son Plan de développement communal validé en 2023, ainsi que la réalisation d'infrastructures de proximité. Une démarche qui reflète les choix opérés par de nombreuses autres communes à travers le pays.

Au-delà des chiffres, l'enjeu pour les collectivités est de transformer les budgets en actions visibles et durables. Les autorités locales cherchent à inscrire leurs interventions dans une logique de continuité, en prolongeant les actions menées en 2025 et en répondant aux préoccupations prioritaires des populations pour 2026. À travers ces exercices budgétaires, les communes ambitionnent de renforcer la gouvernance locale, la planification et la participation citoyenne.

Golfe 5 n'est ainsi qu'un exemple parmi d'autres d'une mobilisation générale des collectivités togolaises, toutes engagées dans la même quête : faire des communes des espaces de développement inclusif, de services publics de proximité et d'amélioration progressive des conditions de vie.

