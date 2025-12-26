Nigeria: Frappe aérienne américaine contre l'Etat islamique

26 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

Selon Mena Today, les États-Unis ont mené une frappe aérienne contre des combattants de l'organisation État islamique dans le nord-ouest du Nigeria, à la demande des autorités nigérianes. L'opération a eu lieu dans l'État de Sokoto, en coordination avec l'armée nigériane.

Le président américain Donald Trump a affirmé que le groupe visé menait des attaques meurtrières, notamment contre des communautés chrétiennes. De son côté, le commandement militaire américain pour l'Afrique a indiqué que plusieurs combattants jihadistes avaient été neutralisés.

Les autorités nigérianes ont confirmé qu'il s'agissait d'une opération conjointe de lutte contre le terrorisme. Le ministre nigérian des Affaires étrangères, Yusuf Maitama Tuggar, a précisé que l'intervention ne visait aucune religion en particulier et reposait sur un travail de renseignement de longue date.

Cette frappe s'inscrit dans le cadre de la coopération sécuritaire entre Abuja et Washington, alors que le Nigeria reste confronté à de multiples violences armées dans plusieurs régions du pays.

