Afrique: Groupe E - Entame réussie pour l'Algérie et le Burkina

L'équipe algérienne de football s'est imposée face à son homologue soudanaise sur le score de 3 buts à 0, en match de la première journée du groupe E de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Maroc-2025, disputé mercredi au Stade Moulay El Hassan à Rabat.

Alignant les valeurs sûres des Fennecs, à l'instar du capitaine Riyad Mahrez, Mohamed Amoura et Baghdad Bounedjah, le sélectionneur de l'Algérie, Vladimir Petkovic, a ainsi mis en avant sa force de frappe offensive face au Soudan.

Un choix judicieux puisque l'Algérie a réussi à ouvrir le score dès la 2e minute de jeu par Riyad Mahrez, un but précoce qui a donné de l'élan aux hommes de Petkovic pour accentuer l'avantage avec des incursions sur le flanc droit.

Titulaire en équipe nationale algérienne, le gardien de but, Luca Zidane, s'est illustré à la 11e minute, en présence de son père la légende Zinedine Zidane dans les tribunes, en stoppant une frappe de Yaser Awad, qui est revenu à la charge à la 38e minute mais s'est heurté, encore une fois, à la vigilance de Zidane.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Malgré une supériorité numérique, après l'expulsion de Salaheldin Adil (39e), et une maîtrise des débats tout au long de la première partie du match, les Fennecs n'ont pas réussi à creuser l'écart face à une défense soudanaise compacte et bien positionnée.

A la reprise, l'Algérie a maintenu son pressing haut dans une tentative de sceller le sort du match face à l'infériorité numérique du Soudan, notamment par l'intermédiaire de Hicham Boudaoui (47e), Baghdad Bounedjah (48e) et Farès Chaïbi (54e).

Il fallait attendre la 61ème minute pour voir le capitaine de l'Algérie inscrire son doublé, avant qu'Ibrahim Maza ne scelle le sort de la rencontre en signant un 3e but (85e).

Par ailleurs, le Burkina Faso s'est imposé face à la Guinée Equatoriale (2-1) en match de la première journée du groupe E, disputé mercredi au Complexe Sportif Mohammed V de Casablanca.

La Guinée Equatoriale a ouvert le score par le biais de Marvin Anieboh à la 85ème minute avant que le Burkina Faso n'égalise grâce à Georgi Minoungou (90+5è) et prenne ensuite l'avantage par Edmond Tapsoba, trois minutes plus tard.

Au terme des matchs de la première journée du groupe E, l'Algérie occupe la première place avec 3 points, suivie du Burkina Faso (3 pts), de la Guinée Equatoriale (0 pt) et du Soudan (0 pt).

Les matchs de la 2e journée du groupe E, prévus dimanche, mettront aux prises l'Algérie et le Burkina Faso au stade Moulay El Hassan (18h30 GMT+1) et la Guinée Equatoriale et le Soudan au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca (16h00 GMT+1).