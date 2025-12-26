Afrique: Groupe F - Le Cameroun et la Côte d'Ivoire assurent l'essentiel

La sélection camerounaise s'est imposée, mercredi soir au Grand stade d'Agadir, face à son homologue gabonaise par 1 but à 0, en match de la première journée du groupe F de la Coupe d'Afrique des nations (CAN Maroc-2025).

L'unique but de la rencontre a été inscrit par Karl Etta Eyong à la 6e minute.

Dans l'autre rencontre du groupe F, disputée plus tôt dans la soirée, la Côte d'Ivoire s'est imposée face au Mozambique (1-0) au Grand stade de Marrakech.

Après une première mi-temps mitigée, au cours de laquelle les Eléphants ont tenté de trouver le chemin des filets du gardien mozambicain Ernan Siluane, la formation dirigée par Emerse Faé a finalement débloqué la situation à la 49e minute, grâce à Amad Diallo, offrant ainsi l'avantage aux champions d'Afrique en titre.

A l'issue de cette première journée, la Côte d'Ivoire et le Cameroun totalisent 3 points chacun en tête du groupe F, tandis que le Gabon et le Mozambique restent à zéro point.

Pour le compte de la deuxième journée du groupe F, prévue le 28 décembre, le Cameroun affrontera la Côte d'Ivoire au Grand stade de Marrakech, alors que le Gabon sera opposé au Mozambique au Grand stade d'Agadir.