Afrique: Groupe F - Le Cameroun et la Côte d'Ivoire assurent l'essentiel

26 Décembre 2025
Libération (Casablanca)

La sélection camerounaise s'est imposée, mercredi soir au Grand stade d'Agadir, face à son homologue gabonaise par 1 but à 0, en match de la première journée du groupe F de la Coupe d'Afrique des nations (CAN Maroc-2025).

L'unique but de la rencontre a été inscrit par Karl Etta Eyong à la 6e minute.

Dans l'autre rencontre du groupe F, disputée plus tôt dans la soirée, la Côte d'Ivoire s'est imposée face au Mozambique (1-0) au Grand stade de Marrakech.

Après une première mi-temps mitigée, au cours de laquelle les Eléphants ont tenté de trouver le chemin des filets du gardien mozambicain Ernan Siluane, la formation dirigée par Emerse Faé a finalement débloqué la situation à la 49e minute, grâce à Amad Diallo, offrant ainsi l'avantage aux champions d'Afrique en titre.

A l'issue de cette première journée, la Côte d'Ivoire et le Cameroun totalisent 3 points chacun en tête du groupe F, tandis que le Gabon et le Mozambique restent à zéro point.

Pour le compte de la deuxième journée du groupe F, prévue le 28 décembre, le Cameroun affrontera la Côte d'Ivoire au Grand stade de Marrakech, alors que le Gabon sera opposé au Mozambique au Grand stade d'Agadir.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.