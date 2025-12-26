Maroc: Al Hoceima - La question de l'identité dans le théâtre amazigh au coeur des débats

Plusieurs ateliers et rencontres intellectuelles se tiennent à Al Hoceima pour débattre de la question de l'identité dans le théâtre amazigh, dans le cadre d'un programme de formation destiné à accompagner les praticiens et les passionnés de cet art.

Ce programme culturel, organisé à l'initiative de l'Association "Tamazgha" pour l'animation culturelle et artistique à Al Hoceima, en partenariat avec l'Institut Royal de la culture amazighe (IRCAM) et en collaboration avec la Direction provinciale de la culture, s'inscrit dans une série d'activités visant à ouvrir le débat sur les enjeux de la création théâtrale amazighe, en lien avec son contexte culturel et social, ainsi qu'avec les partenariats institutionnels soutenant l'action culturelle.

Lors d'un colloque organisé ce week-end, les participants ont examiné plusieurs questions relatives à l'écriture théâtrale amazighe, ainsi qu'aux concepts de mise en scène et de spectacle, en s'attardant sur les mutations qu'a connues cet art et leurs répercussions sur la construction du discours théâtral et les représentations de l'identité.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans une déclaration à la MAP, le président de l'Association "Tamazgha", Khalid Chahout, a souligné que cette manifestation s'inscrit dans le cadre du programme de l'association, visant à mettre en lumière la question de l'identité dans le théâtre amazigh, en tant que composante culturelle reflétant la richesse et la diversité du Maroc.

Il a rappelé que l'association organise, depuis 2008, des ateliers de formation en théâtre amazigh destinés aux enfants et aux jeunes, afin d'accompagner les talents créatifs de la province, précisant qu'elle oeuvre également à promouvoir l'identité amazighe dans le domaine artistique et créatif, en langue amazighe.

Le colloque a constitué un espace d'échange de points de vue académiques et artistiques sur les liens entre le théâtre, la mémoire collective et les transformations sociales.

Les intervenants ont également souligné l'importance de la formation et de l'encadrement pour le développement de la pratique du théâtre amazigh, ainsi que le rôle des ateliers artistiques dans l'affinement de l'expérience des jeunes et le renforcement du professionnalisme.

Ils ont insisté sur la nécessité de créer des espaces durables de discussion et de réflexion collective, afin de valoriser les expériences théâtrales locales et de soutenir la place du théâtre amazigh dans le paysage culturel et artistique national.

Ces ateliers et activités de formation, organisés dans le cadre de cet événement, se poursuivront à la Maison de la culture Moulay Hassan à Al Hoceima jusqu'au 4 janvier, avec un accent particulier sur le renforcement des capacités créatives et l'amélioration de la pratique du théâtre amazigh.