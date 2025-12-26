Cote d'Ivoire: Jacqueville - Véronique Djipro, « la voix forte » de la cité des 3A

Rencontrée à Jacqueville le 23 décembre 2025, Véronique Djipro, candidate du Front populaire ivoirien (Fpi), affiche une détermination sans équivoque.

Tête de liste de « Résistance et engagement », elle ambitionne de porter à l'Assemblée nationale la voix des populations Ahi̱zi, Akouri et Alladjan, réunies dans la symbolique cité des 3A. S'inspirant d'un message fort du Président Laurent Gbagbo, la candidate rappelle que la politique ne doit pas être réservée à une élite.

« Même issus de milieux modestes, nous pouvons devenir députés, maires ou présidents », affirme-t-elle, revendiquant un parcours de terrain et une parfaite connaissance des réalités de Jacqueville, de ses villages et campements.

Opposante assumée, Véronique Djipro estime que seul un contre-pouvoir fort peut défendre efficacement les intérêts locaux. Elle dénonce notamment la faible retombée des richesses issues du pétrole et du gaz sur les conditions de vie des populations, tout en alertant sur leurs impacts sanitaires.

Sa priorité : l'installation d'un bureau parlementaire à Jacqueville, afin de travailler en étroite collaboration avec les chefs de village, les femmes et les communautés locales. « Les décisions que nous prendrons ensemble, je les défendrai à l'Assemblée », promet-elle. Pour elle, Jacqueville est prête à écrire une nouvelle page de son histoire politique.