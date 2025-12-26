En vue de répondre à la volonté d'accélérer le déploiement d'infrastructures énergétiques propres et compétitives, Kong solaire, un projet de centrale solaire d'une capacité de 50 Mwp, implanté à proximité de la ville de Kong, dans la région du Tchologo, a vu le jour.

En quoi cette centrale solaire constitue-t-elle une initiative rare d'Ipp solaire en Côte d'Ivoire et pourquoi est-ce important pour le pays ?

Cette centrale solaire figure parmi les premiers projets solaires de grande envergure développés par un producteur indépendant d'électricité en Côte d'Ivoire. Cette initiative marque une évolution majeure vers la diversification du mix énergétique qui repose principalement sur l'hydroélectricité et le thermique.

Le projet met en évidence l'attractivité de la Côte d'Ivoire pour les investisseurs privés, à l'image d'Axian, dans le secteur des énergies renouvelables, et ouvre la voie à une nouvelle génération de projets solaires compétitifs et durables.

Quel sera l'impact concret de cette installation sur l'accès à l'électricité dans le pays ?

Kong solaire s'impose comme l'une des premières centrales solaires indépendantes développées en Côte d'Ivoire, contribuant ainsi à la diversification du mix énergétique ivoirien. Elle aura une capacité installée de 50 Mw pour une production annuelle estimée à 98 Gwh, et permettra d'alimenter plus de 380 000 personnes.

Grâce à sa localisation stratégique, elle renforcera l'alimentation électrique dans le nord du pays, améliorant la qualité de service tant pour les ménages que pour les acteurs économiques. Le projet favorisera ainsi un accès plus fiable, plus stable et plus durable à l'électricité.

Comment cette centrale contribuera-t-elle à l'objectif national de porter à 45 % la part des renouvelables dans le mix énergétique à l'horizon 2030 en Côte d'Ivoire ?

Avec ce projet, nous nous inscrivons pleinement dans l'ambition du gouvernement ivoirien de porter la part des énergies renouvelables à 45 % à l'horizon 2030. En ajoutant une capacité solaire significative, le projet accélère la transition vers un mix énergétique plus propre et moins carboné.

Il illustre la volonté du pays de déployer des solutions énergétiques compatibles avec ses engagements climatiques, tout en soutenant sa croissance économique, des objectifs alignés avec ceux d'Axian, qui ambitionne d'être le partenaire clé de la transition énergétique des pays africains.

Quel est le modèle de financement retenu et comment ce projet peut-il servir de référence pour attirer de nouveaux investisseurs dans le domaine ?

Nous adoptons un schéma de financement de projet (project finance), un modèle fondé sur la solidité du contrat d'achat d'électricité avec CI-Energies. Ce cadre permet de mobiliser des financements de long terme.

Le projet bénéficie du soutien d'institutions financières de développement, qui jouent un rôle clé dans le financement des infrastructures vertes en Afrique. En démontrant qu'un partenariat structuré entre l'État, les développeurs privés et les institutions financières peut aboutir à un projet solaire compétitif et durable, Kong solaire établit un précédent positif et un modèle financier reproductible, susceptible d'attirer de nouveaux investisseurs, accélérer le déploiement de capacités renouvelables et soutenir l'ambition du pays en matière de transition énergétique.

Quelles seront les retombées locales pour la région du Tchologo ?

Sur chacun des grands projets d'Axian, le développement local constitue un axe stratégique majeur. Le projet générera ainsi des retombées positives pour la région du Tchologo, notamment par la création d'emplois locaux durant la construction et l'exploitation, ainsi que de nombreux emplois indirects.

Il favorisera également le développement de compétences dans les métiers du solaire à travers des programmes de formation dédiés. Par ailleurs, des initiatives sociales et environnementales seront mises en œuvre en concertation avec les autorités et les communautés locales, afin de soutenir durablement le développement du territoire.

Quelles sont les perspectives d'avenir d'Axian en Côte d'Ivoire ?

Ce projet constitue une première étape dans l'engagement d'Axian Energy en Côte d'Ivoire. Fort de cette expérience, nous souhaitons développer d'autres projets d'énergies renouvelables, notamment dans le solaire et le solaire avec stockage. L'objectif est d'accompagner durablement les autorités ivoiriennes dans la modernisation du système électrique et le déploiement de nouvelles capacités énergétiques propres.