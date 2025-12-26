Cote d'Ivoire: Programme d'immersion à la Silicon Valley - Ivoire Tech Champions annonce la 2e édition

26 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par EMELINE P. AMANGOUA

Ivoire Tech Champions a récemment célébré, à Abidjan, la restitution de la première édition 2025 de son programme d'immersion à la Silicon Valley et a annoncé officiellement le lancement de la deuxième édition prévue en 2026.

Cette cérémonie de haut niveau, organisée par Afrinovatech à l'Andrew Young Center for Entrepreneurship, a marqué un temps fort de la reconnaissance des startups et des institutions ivoiriennes ayant bénéficié d'une immersion stratégique de dix jours, au cœur des meilleures pratiques mondiales en matière d'innovation, d'entrepreneuriat et de financement technologique.

La cérémonie a enregistré la présence de l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, de représentants de l'État, de partenaires internationaux, d'investisseurs ainsi que de médias.

