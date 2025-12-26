Afrique: CAN Maroc 2025 - La CAF et Tecno misent sur la technologie pour accélérer le développement du football africain

À l'occasion de l'ouverture de la CAN Maroc 2025, le directeur commercial de la Confédération africaine de football (CAF) a accordé une interview exclusive à AllAfrica . Il y a détaillé les ambitions de l'institution pour le football africain et le rôle stratégique de son partenariat avec Tecno et Tecno AI. Développement du football de base, e-sport et innovation technologique sont au cœur d'une vision visant à renforcer l'attractivité des compétitions continentales et à toucher toute la jeunesse africaine.

Une CAN historique portée par une vision ambitieuse

Le directeur commercial de la CAF a qualifié cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations de « l'une des meilleures de l'histoire de l'institution ». Une réussite qu'il attribue à la vision du président de la CAF, le Dr Patrice Motsepe , aux réformes structurelles engagées ces dernières années, ainsi qu'à l'arrivée de partenaires internationaux majeurs. Parmi eux, Tecno et Tecno AI occupent une place centrale, en apportant des solutions technologiques qui soutiennent à la fois l'organisation de la compétition et le développement du football de base sur le continent.

e -AFCON et e-sport : connecter la jeunesse africaine

Pour la première fois, la CAF lance l'e-AFCON et investit pleinement le champ de l' e-sport , avec le soutien de Tecno. L'objectif est clair : attirer davantage de jeunes, filles et garçons, vers le football et les compétitions africaines.

« La technologie est un pilier clé du développement en Afrique. Elle nous permet de renforcer nos systèmes, d'investir dans la jeunesse et de développer le football de base », a souligné le directeur commercial. Cette initiative illustre la manière dont innovation et sport peuvent se compléter pour accroître l'accessibilité et l'attractivité des compétitions africaines.

Jeunes, femmes et football de base au cœur des priorités

Le développement du football des jeunes, du football féminin et des catégories de base figure parmi les priorités stratégiques de la CAF. Avec 23 sponsors et une audience estimée à plus de 180 pays suivant la CAN, l'organisation ambitionne de toucher l'ensemble du public africain et de la diaspora, tout en renforçant l'impact économique et social du football sur le continent.

Renforcer l'identité et le rayonnement du football africain

Lors de cet entretien, le directeur commercial est également revenu sur les réformes majeures engagées par la CAF, notamment l'augmentation des primes allouées aux équipes nationales, l'élargissement de la CAN féminine à 16 équipes, le renforcement des fédérations membres, ainsi que la création de l'Association des clubs africains, destinée à soutenir et structurer les clubs locaux.

Selon lui, l'ambition est de hisser le football africain au plus haut niveau mondial, tout en affirmant son identité et son rayonnement international.

La technologie pour révéler les talents de demain

La CAF mise résolument sur la technologie pour détecter, former et accompagner les talents de demain. Grâce à son partenariat avec Tecno, l'organisation développe des outils numériques, des plateformes d' e-sport , des solutions d'intelligence artificielle et des programmes sociaux destinés aux jeunes, aux joueurs et aux entraîneurs.

« Peut-être verrons-nous demain 100 Salah, 100 Hakimi , 100 Eto'o », a affirmé le directeur commercial.

Avec Tecno, la CAF démontre que football et technologie peuvent avancer main dans la main pour stimuler la jeunesse africaine, renforcer les compétitions et accroître le rayonnement du continent sur la scène mondiale. Une collaboration qui incarne une vision ambitieuse où innovation et sport deviennent de puissants leviers du développement durable du football africain.