Afrique: CAN Maroc 2025 - Joe Boy célèbre la jeunesse africaine et le pouvoir fédérateur du football

26 Décembre 2025
allAfrica.com
Par Malang Dianko, envoyé spécial au Maroc

Présent à l’ouverture de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Maroc 2025, le 21 décembre 2025, l’artiste nigérian  Joeboy , ambassadeur de la marque Tecno, a livré une réflexion inspirante sur le rôle du football, de la culture et de la technologie dans l’épanouissement de la jeunesse africaine. Dans une interview accordée à  AllAfrica , le chanteur est revenu sur l’importance de l’engagement, du sacrifice et des plateformes offertes aux talents du continent.  

Un engagement fondé sur le choix et la responsabilité  

Entre ambitions personnelles et exposition internationale,  Joeboy  estime que toute réussite repose sur des choix déterminants. Des décisions parfois exigeantes, mais indispensables pour avancer et s’engager pleinement dans son parcours. Un message qu’il adresse particulièrement aux jeunes Africains, qu’il encourage à croire en leur potentiel et à saisir les opportunités qui s’offrent à eux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon l’artiste, l’Afrique regorge de ressources et de talents, mais le principal défi demeure l’accès à des plateformes capables de les révéler. C’est dans cette perspective qu’il salue l’engagement de Tecno, très actif dans le soutien à la jeunesse à travers les réseaux sociaux, l’investissement dans les jeunes talents et des collaborations avec de grands acteurs technologiques, notamment Google.

« La plupart du temps, ce dont les jeunes ont besoin, c’est simplement d’une plateforme », souligne-t-il, se disant fier de contribuer à cette dynamique en tant qu’ambassadeur de la marque.

Le football, un langage universel sur le continent  

Interrogé sur l’impact du football en Afrique,  Joeboy  rappelle le rôle central de ce sport dans la vie sociale du continent. Depuis son enfance au Nigeria, chaque match représente un moment de communion, réunissant familles et voisins autour d’une même passion.

Qu’il s’agisse de soutenir une sélection nationale ou un club étranger, le football demeure un puissant facteur de cohésion sociale et l’une des formes de divertissement les plus fédératrices en Afrique.

Au-delà de sa dimension collective, le football occupe également une place intime dans la vie de l’artiste. Grandir au Nigeria sans jouer au football lui semble presque inconcevable. Joueur amateur, spectateur assidu et passionné de jeux vidéo liés au football,  Joeboy  considère ce sport comme un élément indissociable de son parcours personnel.

Football, musique et culture : une énergie commune  

Pour  Joeboy , football, musique et mode sont profondément interconnectés. Ces univers créent des passerelles entre les peuples et participent à une même dynamique culturelle. L’ouverture de la CAN Maroc 2025, marquée par les performances d’artistes majeurs de l’Afrobeats, illustre pleinement cette complémentarité entre sport et culture.

Il souligne également la richesse créative de la jeunesse africaine   chanter, danser, créer, imaginer autant de talents qui font de l’Afrique une véritable puissance culturelle et une grande famille du divertissement.

Un hommage aux supporters africains  

En conclusion,  Joeboy  a tenu à adresser un message fort aux supporters. Présent dans un stade comble lors des premiers matchs, il s’est dit profondément marqué par l’enthousiasme et la ferveur du public.

Pour lui, les fans sont au cœur de tout : moteurs de l’émotion sportive, acteurs du tourisme et de l’économie, et piliers du succès des artistes comme des athlètes. Un hommage sincère à celles et ceux qui font vivre et rayonner le football africain.

Tagged:
Copyright © 2025 allAfrica.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.