Présent à l’ouverture de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Maroc 2025, le 21 décembre 2025, l’artiste nigérian Joeboy , ambassadeur de la marque Tecno, a livré une réflexion inspirante sur le rôle du football, de la culture et de la technologie dans l’épanouissement de la jeunesse africaine. Dans une interview accordée à AllAfrica , le chanteur est revenu sur l’importance de l’engagement, du sacrifice et des plateformes offertes aux talents du continent.

Un engagement fondé sur le choix et la responsabilité

Entre ambitions personnelles et exposition internationale, Joeboy estime que toute réussite repose sur des choix déterminants. Des décisions parfois exigeantes, mais indispensables pour avancer et s’engager pleinement dans son parcours. Un message qu’il adresse particulièrement aux jeunes Africains, qu’il encourage à croire en leur potentiel et à saisir les opportunités qui s’offrent à eux.

Selon l’artiste, l’Afrique regorge de ressources et de talents, mais le principal défi demeure l’accès à des plateformes capables de les révéler. C’est dans cette perspective qu’il salue l’engagement de Tecno, très actif dans le soutien à la jeunesse à travers les réseaux sociaux, l’investissement dans les jeunes talents et des collaborations avec de grands acteurs technologiques, notamment Google.

« La plupart du temps, ce dont les jeunes ont besoin, c’est simplement d’une plateforme », souligne-t-il, se disant fier de contribuer à cette dynamique en tant qu’ambassadeur de la marque.

Le football, un langage universel sur le continent

Interrogé sur l’impact du football en Afrique, Joeboy rappelle le rôle central de ce sport dans la vie sociale du continent. Depuis son enfance au Nigeria, chaque match représente un moment de communion, réunissant familles et voisins autour d’une même passion.

Qu’il s’agisse de soutenir une sélection nationale ou un club étranger, le football demeure un puissant facteur de cohésion sociale et l’une des formes de divertissement les plus fédératrices en Afrique.

Au-delà de sa dimension collective, le football occupe également une place intime dans la vie de l’artiste. Grandir au Nigeria sans jouer au football lui semble presque inconcevable. Joueur amateur, spectateur assidu et passionné de jeux vidéo liés au football, Joeboy considère ce sport comme un élément indissociable de son parcours personnel.

Football, musique et culture : une énergie commune

Pour Joeboy , football, musique et mode sont profondément interconnectés. Ces univers créent des passerelles entre les peuples et participent à une même dynamique culturelle. L’ouverture de la CAN Maroc 2025, marquée par les performances d’artistes majeurs de l’Afrobeats, illustre pleinement cette complémentarité entre sport et culture.

Il souligne également la richesse créative de la jeunesse africaine chanter, danser, créer, imaginer autant de talents qui font de l’Afrique une véritable puissance culturelle et une grande famille du divertissement.

Un hommage aux supporters africains

En conclusion, Joeboy a tenu à adresser un message fort aux supporters. Présent dans un stade comble lors des premiers matchs, il s’est dit profondément marqué par l’enthousiasme et la ferveur du public.

Pour lui, les fans sont au cœur de tout : moteurs de l’émotion sportive, acteurs du tourisme et de l’économie, et piliers du succès des artistes comme des athlètes. Un hommage sincère à celles et ceux qui font vivre et rayonner le football africain.