Congo-Brazzaville: Fonction publique - Un mémoire sur le processus de recrutement des personnes handicapées

Etudiant déficient visuel, Emerson Massa Ekeabéka a décroché brillamment le 20 décembre un diplôme de master en ressources humaines et coaching à l'Université supérieure du commerce du Sénégal implantée au sein de l'Institut de gestion de développement et d'entreprise à Brazzaville.

Le jeune diplômé a conquis le jury qui lui a attribué une note de 18 sur 20 avec mention excellente pour son travail sur « les modalités du processus de recrutement des personnes vivant avec handicap (PVH) au sein de la fonction publique congolaise. »

Emerson Massa Ekeabéka est déficient visuel ce qui ne l'empêche pas de faire preuve de grandes capacités intellectuelles. Il a présenté son travail en 15 minutes, fruit de ses recherches, qui a été apprécié à l'unanimité par les membres du jury, le Dr Cyrille Ngouloubi et le Dr Arsène Akouelé.

Ses analyses ont quant à elle été supervisées par le professeur associé en science politique et administratif, Wolf Martial Barthelemy Bangogoye. L'impétrant a utilisé la méthode de recherche descriptive fondée sur l'étude approfondie d'un échantillon de 30 personnes vivant avec un handicap recrutées au sein de la fonction publique.

La pertinence de ses analyses a captivé le public et les membres du jury par son éloquence et la magie de ses doigts dans sa lecture de l'écriture en braille. La finalité de son travail vise à faire comprendre aux autorités les difficultés des personnes vulnérables à intégrer la fonction publique et à proposer des solutions en vue d'un recrutement plus juste et adapté à leurs besoins.

L'impétrant a notamment énuméré les difficultés qui sont les leurs : le manque d'information sur l'existence des possibilités d'emploi, le manque d'accessibilité dans certaines administrations (lieux de dépôts de dossiers ou centres d'examen), la discrimination ou encore le manque de politique claire pour rendre le recrutement inclusif.

Parmi les solutions préconisées pour améliorer le recrutement des personnes vivant avec un handicap dans la fonction publique congolaise, Emerson Massa Ekeabéka a proposé l'organisation de campagnes d'information dans les médias, écoles et centres spécialisés, l'adaptation des lieux et des épreuves des examens en format braille, le recours aux interprètes en langue des signes et la lutte contre la discrimination.

Interrogé sur ce point, il a expliqué que le sujet mérite une attention particulière de la part des autorités et des organisations de personnes vivant avec un handicap afin de conjuguer tous les efforts possibles pour favoriser le recrutement et l'insertion sociale de cette catégorie de personnes.

Il a émis le souhait que soit créé un ministère en charge des personnes vivant avec un handicap afin de prendre en compte leurs propositions et d'accorder plus d'attention à leur problème.